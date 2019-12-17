Kadın akademisyene 'darp' davasında karşılıklı suçlamalar

Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi'nde 13 Haziran günü yaşanan olayda, iddiaya göre yemekhanede öğrencileriyle birlikte oturan Yabancı Diller Eğitimi Bölümü Alman Dili Eğitimi Ana Bilim Dalı'nda araştırma görevlisi olan Jale Aylin Çelik'in yanına, Eğitim Fakültesi'nde araştırma görevlisi olan Sezgin Kondal geldi.

Kondal, "Burada ne oluyor? Olay ne?" diyerek, Çelik'in üzerine yürüdü. Çelik de "Yürü git, işine bak" dedi. İkili arasında çıkan tartışmada Kondal, Çelik'i itti. Yaşanan karmaşa sırasında da tekme ve tokat attı. Araya girenler, Kondal'ı dışarı çıkardı. Olay yemekhanedeki güvenlik kameralarınca görüntülendi.

Önce Jale Aylin Çelik, ardından da Sezgin Kondal, şikayetçi oldu.

Edirne 8'inci Asilye Ceza Mahkemesi'nde Sezgin Kondal hakkında, 'basit yaralama' suçundan 1 yıldan 3 yıla kadar, Jale Aylin Çelik hakkında da 'basit yaralama ve hakaret' suçlarından 5 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

Davanın ilk duruşmasında, müşteki-şüpheliler Çelik ve Kondal, avukatlarıyla birlikte hazır bulundu. Savunması alınan Sezgin Kondal, suçlamaları kabul etmeyerek Jale Aylin Çelik'in kendisini tırmalayarak, darbettiğini söyledi. Kendisi gibi akademisyen olan eşi Filiz Kondal'ın da olay sırasında yanında bulunduğu anlatan Kondal, "Eşim kesinlikle Jale Aylin Çelik'e vurmadı. Bana hakaret etti, eşime saldırdı" dedi.