Kadın cinayetleri Şevval Sam'a da soruldu! Konuşmak istemedi 'çok saçma oluyor ya' diyerek tersledi! Sosyal medya ayağa kalktı

Kadınlara yönelik tacizler, şiddetler ve cinayetlerin arttığı şu günlerde tüm Türkiye 19 yaşında hayattan koparılan Ayşenur Halil ve İkbal Uzuner'e ağlıyor.

Katil Semih Çelik tarafından canice katledilen Ayşenur ve İkbal için tüm Türkiye ayağa kalktı. Son olarak ünlü isimlere kadın cinayetleri hakkındaki görüşleri sorulmaya başladı.

Bu isimlerden biri de ünlü oyuncu ve şarkıcı Şevval Sam oldu. Ünlü isme bir davette muhabirler "Türkiye'nin makus kaderi mi diyelim ne diyelim?" diyerek soru sormaya çalıştı.

'ÇOK SAÇMA OLUYOR YA...'

Şevval Sam ise bu konu hakkında konuşmak istemedi. Sam; "Hiç kötü şeylerden bahsetmeyelim. Ne olur hiç girmeyin çok saçma oluyor ya yapmayın ne olur. Zaten kanayan yara, bu gece değil" açıklamasında bulundu.

SOSYAL MEDYA İKİYE BÖLÜNDÜ

Ünlü ismin bu açıklamaları ve tavrı sosyal medyayı adeta ikiye böldü. Sosyal medyada bazı kullanıcılar 'kadın haklı', 'yerli yersiz soru soruyorlar haklı' gibi yorumlar yaparken bazı kullanıcılar da 'aslında tam da o gece, 'hangi gece konuşalım siz seçin', 'susun tadı kaçmasın', 'mahalle yanıyor ama neyse' gibi eleştirel yorumlar yapıldı.