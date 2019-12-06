Kadın cinayetlerine tepki çekmek için vibratör öpen Didem Ceran'a tepki yağdı

Survivor'un eski yarışmacılarından Didem Ceran, YouTube kanalından yayınladığı son videosuyla gündem oldu. Didem Ceran, Can Yaman'ın kadın hayranlarına verdiği cevaplardan sonra linç edilmesine ve kadınların öldürülmesine tepki göstermek için vibratör öptü.

CAN YAMAN'I DESTEKLEDİ

Can Yaman'ın çok iyi çalıştığını ve yaptığı açıklamalardan dolayı ona da şiddet uygulandığını söyleyen Ceran, "Popülerliğini yitirmiş arkadaşlar, Can Yaman'ın PR (reklam) yaptığını söylüyor. Sanki kendileri PR yapmıyor." dedi.

VİBRATÖRÜ ÖPTÜ!

Kendisinin de şiddete maruz kaldığını anlatan Didem Ceran, artık bu konularda susmayacağını ve tüm kadınların da susmaması gerektiğini söyledi. Didem Ceran'ın videosunu cinsel ilişki oyuncağını öperek sonlandırdı. Ceran'ın bu görüntüleri ise Twitter'da gündem oldu.

SURVIVOR YARIŞMASINA KATILMIŞTI

Didem Ceran, 24 Mart 1981 tarihinde Kayseri'de doğdu. Ceran erken yaşta bir evlilik yaşadı ancak bu evlilik 1,5 yıl sürdü. Evliliğini sonlandırmasının ardından İstanbul'a gelen Ceran, 2006 yılında 'Oryantal Star' yarışmasına katıldı. Ceran daha sonra ise Survivor yarışmasına katıldı. Burada Gönüllüler takımında yer alan Ceran, kısa sürede kavgaları ve tartışmaları ile gündeme geldi ve ardından yarışmadan elendi. Didem Ceran şu sıralar Instagram'dan paylaştığı video ve fotoğraflarla gündeme geliyor.