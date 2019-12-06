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Kadın cinayetlerine tepki çekmek için vibratör öpen Didem Ceran'a tepki yağdı

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.12.2019 15:43 | Son Güncelleme

Eski Survivor yarışmacısı Didem Ceran, kadın cinayetlerine tepki göstermek amacıyla YouTube kanalından yayınladığı videosunda vibratör öptü. Ceran'ın bu görüntüsü Twitter'da gündem olurken "Kadına şiddete dikkat çekmek için bunu mu öpmen gerekiyor" yorumları yapıldı.

Survivor'un eski yarışmacılarından Didem Ceran, YouTube kanalından yayınladığı son videosuyla gündem oldu. Didem Ceran, Can Yaman'ın kadın hayranlarına verdiği cevaplardan sonra linç edilmesine ve kadınların öldürülmesine tepki göstermek için vibratör öptü.

CAN YAMAN'I DESTEKLEDİ

Can Yaman'ın çok iyi çalıştığını ve yaptığı açıklamalardan dolayı ona da şiddet uygulandığını söyleyen Ceran, "Popülerliğini yitirmiş arkadaşlar, Can Yaman'ın PR (reklam) yaptığını söylüyor. Sanki kendileri PR yapmıyor." dedi.

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VİBRATÖRÜ ÖPTÜ!

Kendisinin de şiddete maruz kaldığını anlatan Didem Ceran, artık bu konularda susmayacağını ve tüm kadınların da susmaması gerektiğini söyledi. Didem Ceran'ın videosunu cinsel ilişki oyuncağını öperek sonlandırdı. Ceran'ın bu görüntüleri ise Twitter'da gündem oldu.

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SURVIVOR YARIŞMASINA KATILMIŞTI

Didem Ceran, 24 Mart 1981 tarihinde Kayseri'de doğdu. Ceran erken yaşta bir evlilik yaşadı ancak bu evlilik 1,5 yıl sürdü. Evliliğini sonlandırmasının ardından İstanbul'a gelen Ceran, 2006 yılında 'Oryantal Star' yarışmasına katıldı. Ceran daha sonra ise Survivor yarışmasına katıldı. Burada Gönüllüler takımında yer alan Ceran, kısa sürede kavgaları ve tartışmaları ile gündeme geldi ve ardından yarışmadan elendi. Didem Ceran şu sıralar Instagram'dan paylaştığı video ve fotoğraflarla gündeme geliyor.

TWITTER'DA GÜNDEM OLDU

Paylaştığı videoyla kısa sürede gündeme gelen Didem Ceran Twitter'da trend oldu. Ceran için "Biz Ceren Özdemir'in cinayeti, Emre Yıldır'ın intiharı ile güne uyanalım. Siz de bunu yapın", "Kadınların sesi olmak için bunu aleti öpmek de ayrı bir şey", "Başka türlü izlenmeyeceğini kendisi de biliyor" yorumları yapıldı.

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VAJİNA BEYAZLATMA VİDEOSUYLA GÜNDEME GELMİŞTİ!

Geçtiğimiz yıllarda vajinal beyazlatma operasyonu yapılırken çektiği görüntüsünü internete koyan Didem Ceran sosyal medyada uzun süre gündem olmuştu.

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Didem Ceran vajina beyazlatma vibratör twitter öptü

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Okuyucu Yorumları 20 yorum
Ceren ÖZDEMİR cinayeti bahane, Millet fenomen olabilmek uğruna ne yapacağını şaşırdı,daha neler duyacağız...
bütün dünyayı ayağa kaldıran bu katliamı bazı yaratıkların ahlaksızlık yaparak tepki göstermesi???? İnsanda beyin kalmayınca olaylara nasıl tepki vereceğini de şaşırır oldu.
İnsan neye, ne için tepki göstermek için gerçekten fazla değil biraz düşünmesi lazım, bu kadar halkın insanların gözü önünde ahlaksız şeyler yapmaması lazım bu nedir yaa ahlaksız insan, edep yahu edep
Ölen öldüğü ile kalır bu ülkede diğerleri reklam ya da şov yapar buda onlardan biri .
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