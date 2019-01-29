Kadın'da Bahar acı haberi öğrenecek mi? Kadın 47. yeni bölüm 2. fragmanı izle!

Fox TV'de başrollerini Özge Özpirinçci, Caner Cindoruk ve Bennu Yıldırımlar'ın paylaştığı Kadın dizisi 47. yeni bölümüyle 29 Ocak Salı akşamı ekranda olacak. Kadın'ın son bölümünde sürpriz bir ayrılık yaşanmıştı. Dizide Yeliz karakteri öldürülmüş ve ünlü oyuncu Ayça Erturan Kadın'dan ayrılmıştı.

Kadın'ın yeni bölümünde evlerine yapılan saldırı ve Yeliz'in öldürülmesinden habersiz olan Bahar, Arif'le konuşuyor. Arif'e neler olduğunu soran Bahar, Yeliz'in öldüğünü öğrenecek mi?

Yeliz’in ölümüyle darmadağın olan Ceyda, hiç beklemediği bir şey ile daha karşılaşacaktır. Hatice, Enver ve Arif ise Bahar’dan haber alamadıkları için onu her geçen gün daha çok merak eder. Arif olanlardan ötürü mutsuz olsa da, tek isteği Bahar’ın güvende olmasıdır.

Dağ evine Pırıl’ın gelmesiyle evdekiler büyük bir şok içerisine girerler. Pırıl’ın her şey yolundaymış gibi konuşmalarına daha fazla dayanamayan Bahar’ın hatırladığı tek bir şey Pırıl’ın bütün sırlarını ortaya çıkaracaktır.

KADIN SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Kadın'ın son bölümünde Nezir'in adamlarının Bahar'ı kaçıracağını öğrenen Sarp, çocukları ve Bahar'ı alarak evden kaçırdı. Ancak Nezir'in adamları Bahar'ın evine silahlarıyla geldi. Evde yaşanan tartışma sırasında adamlardan biri Yeliz'i silahla vurarak öldürdü. Böylece Kadın'da Yeliz'i canlandıran oyuncu Ayça Erturan da 46. bölümde diziye veda etti.