Kadın'da Bahar'dan Arif'e aşk itirafı! 'Ben seni çok seviyorum' Kadın dizisi 42. yeni bölüm 2. fragmanı izle!

Fox TV'nin Salı akşamlarına damga vuran dizisi Kadın'ın 42. yeni bölümünde Bahar ve Arif arasında duygusal anlar yaşanacak. Bahar'ın hastalığı boyunca başından ayrılmayan Arif, Bahar'a hastanede evlilik teklif etmişti. Ancak ameliyatının ardından Sarp'ı karşısında gören Bahar gözyaşlarına boğulmuştu. Sarp ve Bahar'ın kavuşma anını gören Arif ise büyük bir yıkım yaşamıştı. Kadın'ın yeni bölümünde Arif ve Bahar arasındaki konuşma dizinin hayranlarına duygusal anlar yaşatacak.

Arif Bahar'a 'Ona sarıldığını gördüm. Ben sizin için senden vazgeçtim. Var mı daha ötesi. Ama senin senden nasıl korurum ki' diyor. Bu sözler karşısında gözyaşlarını tutamayan Bahar ise, '

Sana yaşattığım her şey için çok özür dilerim. Beni affeder misin? Ben seni çok seviyorum' diyor.

Özge Özpirinçci, Caner Cindoruk, Bennu Yıldırımlar ve Seray Kaya'nın başrollerini oynadığı Kadın dizisi 42. yeni bölümüyle 4 Aralık Salı akşamı Fox TV'de yayınlanacak.

KADIN 42. YENİ BÖLÜM 1. FRAGMANI

Kadın dizisinin 42. yeni bölüm fragmanı da yayınlandı. Kadın yeni bölümde Şirin'le yüzleşen Sarp, cep telefonundaki fotoğrafları silmesini istiyor.