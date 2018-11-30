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Kadın'da Bahar'dan Arif'e aşk itirafı! 'Ben seni çok seviyorum' Kadın dizisi 42. yeni bölüm 2. fragmanı izle!

DİZİ HABERLERİ  | 30.11.2018 22:07 | Son Güncelleme

Kadın dizisinin 42. yeni bölümünün 2. fragmanı yayınlandı. Kadın dizisi yeni bölümde Arif ve Bahar arasında duygusal bir konuşma yaşanıyor. Arif, Bahar'a 'Ben sizin için senden vazgeçtim. Ona nasıl sarıldığını gördüm' diyor. Arif'in sözlerine karşısında gözyaşlarına boğulan Bahar ise aşkını itiraf ederek, 'Ben seni çok seviyorum. Beni affeder misin?' diye soruyor. İşte Kadın dizisi 42. yeni bölüm 2. fragmanı ve son bölümde yaşananlar.

Kadın'da Bahar'dan Arif'e aşk itirafı! 'Ben seni çok seviyorum' Kadın dizisi 42. yeni bölüm 2. fragmanı izle!

Fox TV'nin Salı akşamlarına damga vuran dizisi Kadın'ın 42. yeni bölümünde Bahar ve Arif arasında duygusal anlar yaşanacak. Bahar'ın hastalığı boyunca başından ayrılmayan Arif, Bahar'a hastanede evlilik teklif etmişti. Ancak ameliyatının ardından Sarp'ı karşısında gören Bahar gözyaşlarına boğulmuştu. Sarp ve Bahar'ın kavuşma anını gören Arif ise büyük bir yıkım yaşamıştı. Kadın'ın yeni bölümünde Arif ve Bahar arasındaki konuşma dizinin hayranlarına duygusal anlar yaşatacak.

Arif Bahar'a 'Ona sarıldığını gördüm. Ben sizin için senden vazgeçtim. Var mı daha ötesi. Ama senin senden nasıl korurum ki' diyor. Bu sözler karşısında gözyaşlarını tutamayan Bahar ise, '
Sana yaşattığım her şey için çok özür dilerim. Beni affeder misin? Ben seni çok seviyorum' diyor.

Özge Özpirinçci, Caner Cindoruk, Bennu Yıldırımlar ve Seray Kaya'nın başrollerini oynadığı Kadın dizisi 42. yeni bölümüyle 4 Aralık Salı akşamı Fox TV'de yayınlanacak.

KADIN 42. YENİ BÖLÜM 1. FRAGMANI
Kadın dizisinin 42. yeni bölüm fragmanı da yayınlandı. Kadın yeni bölümde Şirin'le yüzleşen Sarp, cep telefonundaki fotoğrafları silmesini istiyor.

KADIN SON BÖLÜMDE NELER OLDU?
Arif ile ayrılan Bahar, ayrılığın üzerine Sarp’ı birden karşısında bulur. Yıllar önce ölen kocasını karşısında bulmak ona hayatının en büyük şokunu yaşatacaktır. Sarp ve Bahar kavuşmasına şahit olan Arif’in ise gördüğü şey karşısında dünyası başına yıkılmıştır. Sarp ve Bahar’ın bir arada olmasını asla istemeyen Şirin, Enver’in telefonunu kırmasıyla beraber kaybettiği fotoğrafları başka bir şekilde bulmanın yollarını arar.

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