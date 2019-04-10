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Kadın'da Bahar ve Sarp'ın Nezir'den nasıl kurtulduğu ortaya çıktı! Kadın dizisi 57. son bölüm izle!

DİZİ HABERLERİ  | 10.04.2019 02:14 | Son Güncelleme

Kadın dizisi 57. son bölümüyle Fox TV'de ekrana geldi. Kadın son bölümde, Avukat Kısmet Avcı sayesinde Bahar, Pırıl, Sarp ve çocuklar tutsak oldukları Nezir'in evinden kurtulmayı başardı. Polisin eve baskın yapacağını öğrenen Nezir'in herkesi serbest bıraktı. Avukat Kısmet ayrıca cezaevinde suçsuz yere yatan Arif'in de serbest kalmasını sağladı. Bahar ve çocuklar evlerinde dönerken, Arif ise cezaevinden çıkınca Bahar'ın yanına gitmeye karar verdi. Bahar ve Sarp arasında ise yüzleşme yaşandı.

Kadın son bölümü ile 9 Nisan Salı akşamı FOX TV’de ekrana geldi. Kadın 57. son bölümde ; Bahar Sarp ile beraber eve döndü. Ancak Bahar ve Sarp arasında Arif krizi yaşandı. Şirin ise evde huzursuzluk çıkarmaya, Sarp ve Bahar'ı rahatsız etmeye devam etti. Kadın son bölümde, günlerdir Nezir'in evinde tutsak olan Bahar'ın nasıl kurtulduğu da ortaya çıktı.

KADIN SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Kısmet’in çabaları ile polisler Nezir’in evine baskın yaptı. Ancak geldiklerinde ne Bahar ve çocuklar ne de Sarp ya da diğerlerini bulamadılar. Nezir Bahar ve ailesini serbest bıraktı. Bahar, Nisan, Doruk ve Sarp Hatice’lerin evine geldi. Evde Bahar'la yakınlaşmaya çalışan Sarp hayal kırıklığına uğradı.

Kadın'da Şirin ve Bahar arasında yeni bir gerilim yaşandı. Şirin'in 'Benim iliğim sayesinde yaşıyorsun' sözüne Bahar sert bir yanıt vererek, 'Bana ve çocuklarıma yaklaşmayacaksın. Hayatım senin yüzünden mahvoldu. Sana hiç bir şey borçlu değilim' dedi.

Diğer yandan Arif ise Avukar Kısmet'in sayesinde cezevinden tahliye oldu. Arif uzun süredir hasret kaldığı Bahar'ın yanına gitmek istedi.

Eve dönen Bahar, Şirin’in çocuklarına yakın olmasını hiç istememektedir. Çünkü hayatını mahvettiğini ve her şeye onun sebep olduğunu düşünmesi, ona karşı duyduğu nefreti daha da güçlendirmiştir. Bahar’ın olanlardan sonra hala içinde bir kuşku vardır. Kimseye onları neden serbest bıraktığını söylemeyen Nezir ise bunu sadece tek bir kişiye söylemiştir.
Hapishaneden kurtulan Arif, ilk olarak Bahar’ın yanına gitmek ister. Arif’i kurtaran Kısmet ise olanların peşini kolay kolay bırakmayacaktır.

KADIN 58. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Kadın dizisinin 16 Nisan Salı ekrana gelecek olan 58. yeni bölüm fragmanı ise henüz yayınlanmadı.


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Okuyucu Yorumları 1 yorum
adam çocuk lafı ilemi vazgeçti ????
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