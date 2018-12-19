Kadın'da Sarp Bahar'a yapılan korkunç planı öğrendi! Kadın 44. son bölüm izle!

Fox TV'de başrollerini Özge Özpirinçci, Caner Cindoruk, Bennu Yıldırımlar ve Seray Kaya'nın paylaştığı Kadın dizisinin son bölümünde Bahar ve Sarp'ı yıkan gelişmeler yaşandı. Kadın 44. son bölümde, Bahar'ın çocukları okul çıkışında kaçırıldı. Arif çocukları bulmak için seferber oldu. Çocuklar ise bir kaç saat sonra bir minibüsle mahalleye bırakıldı. Pırıl ve Şirin'in yaptığı plan sonrasında Bahar Sarp'ı eşi ve çocuklarıyla görünce büyük şok yaşadı. Ancak Bahar'a asıl darbe ise çocuklarının ortadan kaybolması oldu. Çocuklarının her şeyi olduğunu anlayan Bahar, Sarp'ı hayatından tamamen çıkarmaya karar verdi.

Kadın son bölüm finalinde ise Sarp çocuklarının kaçırıldığını öğrenince, Pırıl ve Şirin'in yaptığı planı anladı. Sarp, Pırıl'a 'Bunu sen yaptın. Bahar'ı buraya getirdin. Çocukları gösterdin. Bahar'ın bilmesini istedin' dedi. O sırada ise Sarp'ın cep telefonu çaldı. Arayan ise Bahar'dı. Sarp'ın cep telefonuna Bahar'ı 'Baharım' olarak kaydettiğini gören Pırıl şaşkına döndü.