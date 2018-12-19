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Kadın'da Sarp Bahar'a yapılan korkunç planı öğrendi! Kadın 44. son bölüm izle!

DİZİ HABERLERİ  | 19.12.2018 01:55 | Son Güncelleme

Kadın dizisi 44. son bölümüyle 18 Aralık Salı akşamı Fox TV'de ekrana geldi. Kadın son bölümde, Sarp ve Pırıl'ı çocuklarıyla gören Bahar büyük şok yaşadı ancak çocuklarının kaçırılmasıyla yıkıldı. Bahar Sarp'ı hayatından çıkarmaya karar verdi. Kadın son bölüm finalinde ise Sarp, Bahar'a yapılan planı öğrendi. Çocuklarının kaçırıldığını öğrenen Sarp, Pırıl'dan hesap sordu. Peki Kadın dizisi 45. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte Kadın 44. son bölümde yaşananlar.

Kadın'da Sarp Bahar'a yapılan korkunç planı öğrendi! Kadın 44. son bölüm izle!

Fox TV'de başrollerini Özge Özpirinçci, Caner Cindoruk, Bennu Yıldırımlar ve Seray Kaya'nın paylaştığı Kadın dizisinin son bölümünde Bahar ve Sarp'ı yıkan gelişmeler yaşandı. Kadın 44. son bölümde, Bahar'ın çocukları okul çıkışında kaçırıldı. Arif çocukları bulmak için seferber oldu. Çocuklar ise bir kaç saat sonra bir minibüsle mahalleye bırakıldı. Pırıl ve Şirin'in yaptığı plan sonrasında Bahar Sarp'ı eşi ve çocuklarıyla görünce büyük şok yaşadı. Ancak Bahar'a asıl darbe ise çocuklarının ortadan kaybolması oldu. Çocuklarının her şeyi olduğunu anlayan Bahar, Sarp'ı hayatından tamamen çıkarmaya karar verdi.

Kadın son bölüm finalinde ise Sarp çocuklarının kaçırıldığını öğrenince, Pırıl ve Şirin'in yaptığı planı anladı. Sarp, Pırıl'a 'Bunu sen yaptın. Bahar'ı buraya getirdin. Çocukları gösterdin. Bahar'ın bilmesini istedin' dedi. O sırada ise Sarp'ın cep telefonu çaldı. Arayan ise Bahar'dı. Sarp'ın cep telefonuna Bahar'ı 'Baharım' olarak kaydettiğini gören Pırıl şaşkına döndü.

Kadın dizisinin 25 Aralık Salı akşamı ekrana gelecek olan 45. yeni bölüm fragmanı ise henüz yayınlanmadı.

KADIN SON BÖLÜMDE NELER OLDU?
Sarp’ı Pırıl ve çocuklarıyla gören Bahar hayatının en zor günlerinden birini geçirmiştir. Artık hiçbir şeyi çocuklarından saklamak istemediği için de bunu Nisan ve Doruk’a anlatmaya karar verir. Ama tek bir şeyi değiştirerek. Hatice ise bu olayın arkasında yine Şirin olduğunu düşünür. Enver’e verdiği sözlerden sonra Şirin yine ortalığı karıştırmıştır. Tüm bu olanların üzerine bir de Şirin, Hatice’nin Sarp’tan aldığı paraları söyleyince Enver neye uğradığını şaşırır. Hatice’ye olan güvenini de kaybeden Enver’in ailesinde Bahar’dan başka güvenecek kimsesi kalmamıştır. Pırıl ise Bahar’ın çocukları görmesiyle rahatlar. Ama bu evrede unuttuğu tek bir şey vardır; Sarp’ın Bahar’a olan büyük aşkı.


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