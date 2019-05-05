Kadın'da Sarp'tan Bahar ve Arif'i şoke eden hamle! Kadın dizisi 61. yeni bölüm fragmanı izle!

Özge Özpirinçci ve Caner Cindoruk'un başrollerinde oynadığı Kadın, 61. yeni bölümüyle 7 Mayıs Salı akşamı Fox TV'de ekrana gelecek. Kadın'ın yeni bölümünde, Arif ve Sarp bir kez daha Bahar için karşı karşıya gelecek.

KADIN SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Şirin'in Sarp ile çekilmiş fotoğraflarını bir anlık sinirle Bahar'a gönderen Pırıl ne yapacağını bilemez. Suat ise bu fotoğrafların Bahar'ın eline geçmesini hiç istememektedir. Çünkü Sarp'ın artık Pırıl'a dönme ihtimaline bile tahammülü yoktur.

Şirin'in tekrar Sarp'a ilgi duyduğunu düşünmek bile istemeyen Hatice, içten içe çok korkmaktadır. Böyle bir şeyin tekrarlanması ailesine çok büyük zararlar verecektir.

Ceyda'dan bir oğlu olduğu konusunda şüphelenen Emre ise bunu açık açık sormaya karar verir ve duyduğu şey karşısında büyük bir şoka uğrayacaktır.

Sarp ile hep kavga halinde olmaktan artık çok sıkılan Bahar ise her şeye bir nokta koymaya karar verir. Çocukları için Arif'ten de ayrılan Bahar, Sarp'ı affedecek mi? Yoksa sadece çocuklarının babası olarak mı yanlarında kalmasına izin verecek?

