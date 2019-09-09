Kadın dizisi 3. yeni sezon fragmanı yayınlandı! Bennu Yıldırımlar Kadın'dan ayrıldı mı?

Yapımcılığını MED YAPIM ile MF YAPIM’ın üstlendiği, yönetmen koltuğunda Nadim Güç’ün oturduğu, senaryosunu Hande Altaylı’nın kaleme aldığı Kadın dizisi 3. sezon için geri sayıma başladı.

Fox'un sevilen dizisi Kadın'ın yeni sezon fragmanında ise Bahar sahneye çıkarak konuşma yapıyor. Salondaki davetliler arasında Bahar'ın babası ve çocukları da yer alırken, annesi Hatice'nin ise olmaması dikkat çekiyor. Sahnede konuşan Bahar, "Ben Bahar Çeşmeli. Buraya çok uzun bir yoldan geldim. Hayatımda ilk defa bana biri hikayemi anlatmam gerektiğini söylediğinde çok şaşırmıştım. Çünkü anlatacak bir hikayem yoktu. Ben çocuklarımla girdiğim her savaşı kazandım. Çünkü ben bir kadınım" diyor.

BENNU YILDIRIMLAR AYRILDI MI?

Başrollerini Özge Özpirinçci, Caner Cindoruk ve Bennu Yıldırımlar'ın paylaştığı dizi sezon finalinde kaza sahnesi ile nefes kesmişti.

Yeni sezonu heyecanla beklenen dizinin sezon finalinde yaşanan kaza sonrasında hangi oyuncunun diziden ayrılacağı seyircinin gündeminde. Başrol oyuncularının tamamının kaza yapan aracındaydı. Yaşanan kazadan sonra arabadan kimlerin sağ çıkacağı ise merak konusu oldu.