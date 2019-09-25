Kadın dizisi 65. yeni bölümden çarpıcı fragman! Hatice öldü mü? Kadın yeni sezon ne zaman başlıyor?

Özge Özpirinçci, Caner Cindoruk, Bennu Yıldırımlar, Seray Kaya, Gökçe Eyüboğlu, Şerif Sezer ve Feyyaz Duman'ın başrollerde oynadığı Kadın dizisi 3. yeni sezonu açıyor. Yapımcılığını MED YAPIM ile MF YAPIM’ın üstlendiği, yönetmen koltuğunda Nadim Güç’ün oturduğu, senaryosunu Hande Altaylı’nın kaleme aldığı dizinin 65. yeni bölüm fragmanı da yayınlandı.
Sezon finalinde Arif'in kullandığı arabaya bir kamyon çarpmıştı. Kazada kimin öldüğü ise seyircilerin kafasını karıştırmıştı. Kadın yeni sezon fragmanında ise diziye veda eden ismin Bennu Yıldırımlar olduğu ortaya çıktı. Bahar'ın annesi Hatice trafik kazasında ölürken, acı haberi duyan eşi ise büyük bir şok yaşıyor. Bahar ve Arif ise kazadan yaralı olarak kurtuluyor.
Kadın dizisinin yeni sezon tarihi de açıklandı. Kadın 65. yeni bölümüyle 1 Ekim Salı akşamı 20.00'de Fox TV ekranlarında olacak.
HÜMEYRA KADIN DİZİSİNE KATILDI!
Usta oyuncu Hümeyra ise yeni sezonda Kadın dizisinde rol alacak. Hümeyra'nın hangi rolde oynayacağı ise önümüzdeki günlerde belli olacak.
KADIN SEZON FİNALİNDE NELER OLDU?
Sarp ile Bahar arasında da sert tartışma yaşandı. Sarp ve Şirin'in fotoğraflarını gören Bahar büyük bir şok yaşadı. Bahar, Sarp'tan nefret ettiğini söylerken, Sarp'ın Arif'le ilgili sözleri Bahar'ı çıldırttı.
Final sahnesinde ise Sarp çocukları okuldan alarak eve gelirken karşısında Bahar'ı gördü. Ancak Bahar bir anda yere yığıldı. Arif ve Sarp, Bahar'ın yardımına koştu. Arif'in arabasıyla Bahar'ı hastaneye yetiştirmeye çalışırlarken şok bir kaza yaşandı. Arif'in kullandığı araç başka bir otomobile çarpınca yol ortasında kaldı.
O sırada ise hızla gelen bir, Bahar'ın da içinde bulunduğu araca çok sert bir şekilde yandan çarptı. Araç hurdaya dönerken, çevreden yardıma koşanların "Ambulansı arayın. Ölümlü kaza var" sözleri dikkat çekti. Peki Kadın sezon finalinde kim öldü? Bahar, Arif, Sarp ve Hatice kurtulacak mı? Bu soruların yanıtı ise Kadın'ın Ekim ayında ekrana gelecek olan yeni sezon ilk bölümünde ortaya çıkacak.
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