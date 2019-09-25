Kadın dizisi 65. yeni bölümden çarpıcı fragman! Hatice öldü mü? Kadın yeni sezon ne zaman başlıyor?

Özge Özpirinçci, Caner Cindoruk, Bennu Yıldırımlar, Seray Kaya, Gökçe Eyüboğlu, Şerif Sezer ve Feyyaz Duman'ın başrollerde oynadığı Kadın dizisi 3. yeni sezonu açıyor. Yapımcılığını MED YAPIM ile MF YAPIM’ın üstlendiği, yönetmen koltuğunda Nadim Güç’ün oturduğu, senaryosunu Hande Altaylı’nın kaleme aldığı dizinin 65. yeni bölüm fragmanı da yayınlandı.

Sezon finalinde Arif'in kullandığı arabaya bir kamyon çarpmıştı. Kazada kimin öldüğü ise seyircilerin kafasını karıştırmıştı. Kadın yeni sezon fragmanında ise diziye veda eden ismin Bennu Yıldırımlar olduğu ortaya çıktı. Bahar'ın annesi Hatice trafik kazasında ölürken, acı haberi duyan eşi ise büyük bir şok yaşıyor. Bahar ve Arif ise kazadan yaralı olarak kurtuluyor.

Kadın dizisinin yeni sezon tarihi de açıklandı. Kadın 65. yeni bölümüyle 1 Ekim Salı akşamı 20.00'de Fox TV ekranlarında olacak.

HÜMEYRA KADIN DİZİSİNE KATILDI!

Usta oyuncu Hümeyra ise yeni sezonda Kadın dizisinde rol alacak. Hümeyra'nın hangi rolde oynayacağı ise önümüzdeki günlerde belli olacak.