MAGAZİN

Kadın dizisi 75. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Bahar'ı ağlatan konuşma! Kadın 74. son bölüm izle

DİZİ HABERLERİ  | 04.12.2019 02:10 | Son Güncelleme

Fox'un sevilen dizisi Kadın 74. son bölümüyle ekrana geldi. Kadın son bölümde Şirin'in planını açığa çıkartan Bahar, Arif'i bilerek dövdürdüğünü açıkladı. Şirin ise Bahar'ın bu hamlesiyle büyük bir yaşadı. Kadın'ın 75. yeni bölüm fragmanı da Fox TV tarafından yayınlandı. Kadın yeni bölümde Ceyda'nın duygusal konuşması Bahar'ı ağlatıyor. İşte Kadın 75. yeni bölüm fragmanı ve 74. son bölümde yaşananlar.

Özge Özpirinçci, Hümeyra, Bennu Yıldırımlar, Hümeyra, Seray Kaya, Gökçe Eyüboğlu, Şerif Sezer, Hakan Kurtaş ve Feyyaz Duman'ın başrollerde oynadığı Kadın dizisi 74. son bölümüyle 3 Aralık Salı akşamı Fox TV'de ekrana geldi. Kadın'ın 75. yeni bölüm fragmanı da son bölümün hemen ardından yayınlandı.

Kadın'ın yeni bölüm fragmanında Şirin, çalıştığı kafeye gelen bir adam ve çocuğu dışarıya çıkarmak istiyor. Ancak içeri girmek isteyen adamın "Burası Emre'nin yeri değil mi? Bu da onun oğlu Satılmış" sözleri Şirin'i şaşırtıyor.

Kadın_74

ŞİRİN'İN PLANINI BAHAR AÇIĞA ÇIKARDI!

Kadın son bölümde, ablası Bahar'a karşı planlarını sürdüren Şirin'in hedefinde Arif vardı. Mahallesindeki tinercilere para veren Şirin, onların kendisine saldırmasını ve Arif'in kurtarmasını sağladı. Ancak tinerciler Şirin'i kurtarmak isteyen Arif'i yaraladı. Şirin'in yaptığı planı öğrenen Bahar ise gerçekleri Arif ve Enver'in yanında Şirin'in yüzüne vurdu. Ancak Şirin tinercilere para verdiğini yalanladı.

Kadın_74 (3)

KADIN DİZİSİ 74. SON BÖLÜM KONUSU

Şirin’in kafasını karıştırmasıyla beraber Arif, Bahar ve Ceyda’nın bir şeyler sakladığından şüphelenir. Bahar ve Ceyda’nın kırdığı bir pot üzerine de bir şeylerin ters gittiğinin farkına varmıştır. Arif’in korumacı tavrından ve söylediklerinden Bahar’ı hala sevdiğini düşünen Ceyda ise bu olay karşısında duygulanmıştır.

Kadın_74 (2)

Şirin’in Arif’e oynadığı oyunu bir şekilde öğrenen Bahar ise bu defa bunu saklamaz ve herkesin içinde açık açık Şirin’in kendini dövdürdüğünü söyler. Bunun sonucunda Arif ve Enver büyük bir şok içine girecektir. Şirin’in hala değişmediğinin ve değişmeyeceğinin bilincine varan Bahar ise artık ona asla güvenmeyecektir.

Kadın_74 (1)

Cem’in Bahar’a karşı son iş olarak verdiği bir görevde ise Bahar, hiç beklemediği bir isimle karşılaşacaktır. Bunun sonucunda Cem belasından bir an önce kurtulmak isteyen Bahar’ın başı tekrar belaya mı girecek? Yoksa bu görev gerçekten son görevi mi olacaktır?

PARTNERMahkeme salonu buz kesti! 'Karım sekiz adamla...'Mahkeme salonu buz kesti! 'Karım sekiz adamla...'
Hızır aralarındaki haini öğreniyor mu?Hızır aralarındaki haini öğreniyor mu?
Aşk Ağlatır'da silahlar patlıyor!Aşk Ağlatır'da silahlar patlıyor!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Kadın 74. son bölüm izle kadın dizisi kadın 75. yeni bölüm fragmanı kadın son bölüm izle kadın fragman

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Yasak Elma'dan sürpriz transfer

Yasak Elma'dan sürpriz transfer

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Selena sorusu gelince... 'Kendisi yakınım olur'

Selena sorusu gelince... 'Kendisi yakınım olur'

Mucize Doktor'da büyük sır ortaya çıkıyor! Ferman'dan Ali'yi şaşırtan itiraf

Mucize Doktor'da büyük sır ortaya çıkıyor! Ferman'dan Ali'yi şaşırtan itiraf

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Aşk Ağlatır 16. bölüm fragmanı yayınlandı! Ada ve Yusuf'tan duygusal veda! Aşk Ağlatır final bölümü ne zaman?

Ekrana veda ediyor! İşte final bölümü fragmanı

Kadın dizisi 77. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Bahar'dan Arif'i şaşırtan teklif! Kadın 76. son bölüm izle

Kadın'da Bahar'dan Arif'i şaşırtan teklif!

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da Tufan'dan Hızır'a büyük tuzak! EDHO 152. son bölüm izle

EDHO'da Tufan'dan Hızır'a büyük tuzak!

Timuçin Esen kimdir? Hekimoğlu dizisinde Doktor Ateş rolündeki Timuçin Esen hangi dizilerde oynadı?

Hekimoğlu dizisinin Doktor Ateş'i Timuçin Esen kimdir?

Atiye dizisine görkemli gala! Netflix'in yeni Türk dizisi Atiye ne zaman başlıyor?

Netflix'in yeni Türk dizisi Atiye'ye görkemli gala

Hekimoğlu dizisi 2. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Ateş Hekimoğlu gece terörü atakları yaşayan genci tedavi ediyor!

Hekimoğlu dizisi sosyal medyayı salladı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.