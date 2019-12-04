Kadın dizisi 75. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Bahar'ı ağlatan konuşma! Kadın 74. son bölüm izle

Özge Özpirinçci, Hümeyra, Bennu Yıldırımlar, Hümeyra, Seray Kaya, Gökçe Eyüboğlu, Şerif Sezer, Hakan Kurtaş ve Feyyaz Duman'ın başrollerde oynadığı Kadın dizisi 74. son bölümüyle 3 Aralık Salı akşamı Fox TV'de ekrana geldi. Kadın'ın 75. yeni bölüm fragmanı da son bölümün hemen ardından yayınlandı.
Kadın'ın yeni bölüm fragmanında Şirin, çalıştığı kafeye gelen bir adam ve çocuğu dışarıya çıkarmak istiyor. Ancak içeri girmek isteyen adamın "Burası Emre'nin yeri değil mi? Bu da onun oğlu Satılmış" sözleri Şirin'i şaşırtıyor.
Kadın son bölümde, ablası Bahar'a karşı planlarını sürdüren Şirin'in hedefinde Arif vardı. Mahallesindeki tinercilere para veren Şirin, onların kendisine saldırmasını ve Arif'in kurtarmasını sağladı. Ancak tinerciler Şirin'i kurtarmak isteyen Arif'i yaraladı. Şirin'in yaptığı planı öğrenen Bahar ise gerçekleri Arif ve Enver'in yanında Şirin'in yüzüne vurdu. Ancak Şirin tinercilere para verdiğini yalanladı.
Şirin’in kafasını karıştırmasıyla beraber Arif, Bahar ve Ceyda’nın bir şeyler sakladığından şüphelenir. Bahar ve Ceyda’nın kırdığı bir pot üzerine de bir şeylerin ters gittiğinin farkına varmıştır. Arif’in korumacı tavrından ve söylediklerinden Bahar’ı hala sevdiğini düşünen Ceyda ise bu olay karşısında duygulanmıştır.
Şirin’in Arif’e oynadığı oyunu bir şekilde öğrenen Bahar ise bu defa bunu saklamaz ve herkesin içinde açık açık Şirin’in kendini dövdürdüğünü söyler. Bunun sonucunda Arif ve Enver büyük bir şok içine girecektir. Şirin’in hala değişmediğinin ve değişmeyeceğinin bilincine varan Bahar ise artık ona asla güvenmeyecektir.
Cem’in Bahar’a karşı son iş olarak verdiği bir görevde ise Bahar, hiç beklemediği bir isimle karşılaşacaktır. Bunun sonucunda Cem belasından bir an önce kurtulmak isteyen Bahar’ın başı tekrar belaya mı girecek? Yoksa bu görev gerçekten son görevi mi olacaktır?
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