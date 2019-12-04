Kadın dizisi 75. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Bahar'ı ağlatan konuşma! Kadın 74. son bölüm izle

Özge Özpirinçci, Hümeyra, Bennu Yıldırımlar, Hümeyra, Seray Kaya, Gökçe Eyüboğlu, Şerif Sezer, Hakan Kurtaş ve Feyyaz Duman'ın başrollerde oynadığı Kadın dizisi 74. son bölümüyle 3 Aralık Salı akşamı Fox TV'de ekrana geldi. Kadın'ın 75. yeni bölüm fragmanı da son bölümün hemen ardından yayınlandı.

Kadın'ın yeni bölüm fragmanında Şirin, çalıştığı kafeye gelen bir adam ve çocuğu dışarıya çıkarmak istiyor. Ancak içeri girmek isteyen adamın "Burası Emre'nin yeri değil mi? Bu da onun oğlu Satılmış" sözleri Şirin'i şaşırtıyor.

ŞİRİN'İN PLANINI BAHAR AÇIĞA ÇIKARDI!

Kadın son bölümde, ablası Bahar'a karşı planlarını sürdüren Şirin'in hedefinde Arif vardı. Mahallesindeki tinercilere para veren Şirin, onların kendisine saldırmasını ve Arif'in kurtarmasını sağladı. Ancak tinerciler Şirin'i kurtarmak isteyen Arif'i yaraladı. Şirin'in yaptığı planı öğrenen Bahar ise gerçekleri Arif ve Enver'in yanında Şirin'in yüzüne vurdu. Ancak Şirin tinercilere para verdiğini yalanladı.

KADIN DİZİSİ 74. SON BÖLÜM KONUSU

Şirin’in kafasını karıştırmasıyla beraber Arif, Bahar ve Ceyda’nın bir şeyler sakladığından şüphelenir. Bahar ve Ceyda’nın kırdığı bir pot üzerine de bir şeylerin ters gittiğinin farkına varmıştır. Arif’in korumacı tavrından ve söylediklerinden Bahar’ı hala sevdiğini düşünen Ceyda ise bu olay karşısında duygulanmıştır.