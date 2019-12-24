Kadın dizisi 77. yeni bölüm 3. fragmanı yayınlandı! Kadın'da kim vuruldu? Şirin mi yoksa Arif mi?

Özge Özpirinçci, Hümeyra, Bennu Yıldırımlar, Hümeyra, Seray Kaya, Gökçe Eyüboğlu, Şerif Sezer, Hakan Kurtaş ve Feyyaz Duman'ın başrollerde oynadığı Kadın dizisi 77. son bölümüyle 24 Aralık Salı akşamı Fox TV'de ekrana gelecek.

Kadın'ın yeni bölümünde Şirin babasına, "Ben doğduğumdan beri sensiz yılbaşı geçirmedim. Annem, sen ve ben hep birlikteydik. Beni yalnız mı bırakacaksın?" sözleriyle sitem ediyor. Bahar ise Şirin'e kıyamıyor. Şirin'i yılbaşına çağırmak istiyor. Arif ise Şirin'in geleceği ortamda olmak istemediğini söylüyor. Bahar ise yılbaşı akşamı yemeklerinin hazırlarken duyduğu silah sesleriyle yıkılıyor. Kadın'da kimin vurulduğu ise yeni bölümde ortaya çıkacak.

KADIN YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Enver’in evde bulduğu silahı apar topar denize atmak için yola çıkan Arif ve Bahar bunu başardıklarını düşünürler. Ama Şirin yine yapacağını yapmış ve silahı başka bir paketle değiştirerek yanına almıştır. Bu olay Şirin’in yine aklında bir kötülük olduğunu düşündürse de silahı almasındaki gerçek neden nedir?

Arif ve Bahar’ı tüm olan olaylar daha da yakınlaştırmaya başlar. Arif’in mutluluğu ise her halinden belli olmaktadır. Bahar’ı arkadaşlarıyla tanıştıracağı düşüncesi de onu içten içe ümitlendirir.

Yılbaşı telaşına giren herkes mutlu bir yıl geçirmek umuduyla birbirlerine hediye alır. Tam yılbaşına girecekleri an ise gelen bir ses ile tüm dünya başlarına yıkılacaktır.

