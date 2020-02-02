Kadın dizisi 81. ve final bölümü 2. fragmanı yayınlandı! Kadın finalinde Şirin'in hazin sonu

Özge Özpirinçci, Hümeyra, Bennu Yıldırımlar, Hümeyra, Seray Kaya, Gökçe Eyüboğlu, Şerif Sezer, Hakan Kurtaş ve Feyyaz Duman'ın başrollerde oynadığı Kadın dizisi, 4 Şubat Salı yayınlanacak olan 81. bölümüyle final yaparak ekrana vede edecek.

Final bölümünde Arif, Bahar'ı istemeye geliyor. Enver, Bahar'ı çocuklarından istiyor. Ceyda ile Raif de evlenmeye karar veriyor.

Bahar ve Arif, Ceyda ile Arif'in düğünleri birlikte yapılıyor. Sarp'ı öldürdüğünü itiraf eden Şirin ise polis tarafından yakalandıktan sonra akıl hastanesine kapatılıyor. Karşısında Bahar'ı gören Şirin çıldırıyor.

KADIN SON BÖLÜM ÖZETİ

Fazilet Aşçıoğlu’nun yazdığı kitabı tamamen Bahar’a hediye etmesi onu çok duygulandırmıştır. Kitabın yazarının Bahar olması ise herkesi büyük bir heyecan içerisine sokmuştur.



Raif, Ceyda’nın ona olan duygularından emin olur olmaz ona evlenme teklifi eder. Bu teklif karşısında gözyaşlarına hakim olamayan Ceyda’nın cevabı ise ne olacaktır?

Şirin’in Sarp’ı öldürdüğünü herkesin öğrenmesiyle işler iyice karışır. Bahar’ın bununla birlikte yaşadığı şok Şirin’den tamamen nefret etmesine neden olacaktır. Enver ise küçük kızının hala bu kadar ileri gidebileceğine inanamaz. Şirin’in evden kaçması üzerine onunla iletişime geçen Enver gerçekleri bir kez daha onun ağzından duymak ister. Hala onun yapmadığına inanmak isteyen Enver’in duyduklarından sonra ise dünya başına yıkılır. Bu kadar kötülüğün içinde hala bir iyilik arayan Enver sonunda pes eder. Büyük finale son 2 bölüm kala Şirin tüm yaptıklarının cezasını çekmek üzeredir.



