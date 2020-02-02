MAGAZİN
  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Dizi
  4. Kadın dizisi 81. ve final bölümü 2. fragmanı yayınlandı! Kadın finalinde Şirin'in hazin sonu

Kadın dizisi 81. ve final bölümü 2. fragmanı yayınlandı! Kadın finalinde Şirin'in hazin sonu

DİZİ HABERLERİ  | 02.02.2020 22:11 | Son Güncelleme

Fox TV'de yayınlanan Kadın dizisinin 3 sezon süren ekran macerası salı akşamı son buluyor. Kadın dizisinin 81. ve final bölümünden 2. fragman da yayınlandı. Bahar ve Arif'in düğününden eğlenceli anların yer aldığı Kadın'ın yeni bölüm fragmanında Şirin ise yaptıklarının cezasını çekiyor. Akıl hastanesine kapatılan Şirin, başına gelenlerden dolayı Bahar'ı suçluyor.

Özge Özpirinçci, Hümeyra, Bennu Yıldırımlar, Hümeyra, Seray Kaya, Gökçe Eyüboğlu, Şerif Sezer, Hakan Kurtaş ve Feyyaz Duman'ın başrollerde oynadığı Kadın dizisi, 4 Şubat Salı yayınlanacak olan 81. bölümüyle final yaparak ekrana vede edecek.

Final bölümünde Arif, Bahar'ı istemeye geliyor. Enver, Bahar'ı çocuklarından istiyor. Ceyda ile Raif de evlenmeye karar veriyor.

Bahar ve Arif, Ceyda ile Arif'in düğünleri birlikte yapılıyor. Sarp'ı öldürdüğünü itiraf eden Şirin ise polis tarafından yakalandıktan sonra akıl hastanesine kapatılıyor. Karşısında Bahar'ı gören Şirin çıldırıyor.

KADIN SON BÖLÜM ÖZETİ

Fazilet Aşçıoğlu’nun yazdığı kitabı tamamen Bahar’a hediye etmesi onu çok duygulandırmıştır. Kitabın yazarının Bahar olması ise herkesi büyük bir heyecan içerisine sokmuştur.

Kadın_80 (1)
Raif, Ceyda’nın ona olan duygularından emin olur olmaz ona evlenme teklifi eder. Bu teklif karşısında gözyaşlarına hakim olamayan Ceyda’nın cevabı ise ne olacaktır?
Şirin’in Sarp’ı öldürdüğünü herkesin öğrenmesiyle işler iyice karışır. Bahar’ın bununla birlikte yaşadığı şok Şirin’den tamamen nefret etmesine neden olacaktır. Enver ise küçük kızının hala bu kadar ileri gidebileceğine inanamaz. Şirin’in evden kaçması üzerine onunla iletişime geçen Enver gerçekleri bir kez daha onun ağzından duymak ister. Hala onun yapmadığına inanmak isteyen Enver’in duyduklarından sonra ise dünya başına yıkılır. Bu kadar kötülüğün içinde hala bir iyilik arayan Enver sonunda pes eder. Büyük finale son 2 bölüm kala Şirin tüm yaptıklarının cezasını çekmek üzeredir.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Soyunmasıyla olay olmuştu! Ortaya çıktıSoyunmasıyla olay olmuştu! Ortaya çıktı
PARTNERBirkan Sokullu: Güzel bir ilişkimiz varBirkan Sokullu: Güzel bir ilişkimiz var
Çukur 86. yeni bölüm 2. fragmanı yayınlandı! Vartolu, Yamaç'a ne yapacak? Mahsun'a Çağatay şoku!Çukur 86. yeni bölüm 2. fragmanı yayınlandı! Vartolu, Yamaç'a ne yapacak? Mahsun'a Çağatay şoku!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
kadın dizisi, kadın final,

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Sevilen diziye veda ettiler

Sevilen diziye veda ettiler

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Kadın'da Şirin'den cinayet itirafı: Acı çeksin istedim

Kadın'da Şirin'den cinayet itirafı: Acı çeksin istedim

Çukur'da şok final! Yamaç'a ne oldu?

Çukur'da şok final! Yamaç'a ne oldu?

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 155. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! EDHO'da Hızır'a büyük tuzak!

EDHO'da Hızır'a büyük tuzak!

Çukur 86. yeni bölüm 2. fragmanı yayınlandı! Vartolu, Yamaç'a ne yapacak? Mahsun'a Çağatay şoku!

Çukur'da gizemli plan! Vartolu ne yapacak?

Ramo dizisinin YouTube başarısı!

Ramo dizisinin YouTube başarısı!

Hakan Ural’a yeni partner! Seda Akgül gitti, yerine kim geldi?

Hakan Ural’a yeni partner! Seda Akgül gitti

Arka Sokaklar'a Engin ve Nadya'nın öpüşme sahnesi damga vurdu! Arka Sokaklar 541. yeni bölüm fragmanı yayınlandı!

Arka Sokaklar'a damga vuran öpüşme sahnesi!

Çukur'da Yamaç ve Vartolu'nun gizemli yolculuğu! Her şey değişecek! İşte Çukur 86. yeni bölüm fragmanı

Çukur'da Yamaç ve Vartolu'nun gizemli yolculuğu!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.