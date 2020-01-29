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Kadın dizisi 81. ve final bölümü fragmanı yayınlandı! Arif ve Bahar finalde evleniyor mu? Kadın 80. son bölüm izle

DİZİ HABERLERİ  | 29.01.2020 01:02 | Son Güncelleme

Kadın dizisinin 81. ve final bölümü fragmanı yayınlandı. Ekrana veda edecek olan Kadın'ın final bölümünde, Bahar ve Arif evleniyor. Enver, Arif adına Bahar'ı çocuklarından istiyor. Aynı zamanda Bahar ile birlikte Ceyda da Raif ile evleniyor. Gelinlik giyen ikilinin mutlulukları gözlerinden okunuyor. Fox'ta 3 sezondur yayınlanan Kadın dizisi 4 Şubat Salı akşamı final yapacak. İşte Kadın final bölümü fragmanı.

Özge Özpirinçci, Hümeyra, Bennu Yıldırımlar, Hümeyra, Seray Kaya, Gökçe Eyüboğlu, Şerif Sezer, Hakan Kurtaş ve Feyyaz Duman'ın başrollerde oynadığı Kadın'ın 80. son bölümüyle 28 Ocak Salı akşamı ekrana geldi. Kadın son bölümde Şirin yaptığı kötülüklerin cezasını çekti. Sarp'ı hastanede kendisinin öldürdüğünü babası Enver'e itiraf eden Şirin hiç beklemediği bir darbe aldı. Polis ile iş birliği yapan Enver, kızının anlattıklarının kayıt altına alınmasını sağladı. Polis ekipleri ise Bahar'ı bu itiraflarının ardından cinayet suçundan gözaltına aldı.

KADIN'IN FİNALİNDE NELER OLACAK?

Kadın dizisi bir hafta sonra ekrana gelecek olan 81. bölümüyle final yapacak. Yayınlanan fragmanda Arif, Bahar'ı istemeye geliyor. Enver, Bahar'ı çocuklarından istiyor.
Bir de Fazilet’in oğlu Raif ile aşk yaşadığı Ceyda’nın akıbeti de belli oldu. Ceyda ve Bahar gelinlikleri giyiyor. Kadın dizisi çifte düğün ile final yapıyor.

KADIN SON BÖLÜM ÖZETİ

Fazilet Aşçıoğlu’nun yazdığı kitabı tamamen Bahar’a hediye etmesi onu çok duygulandırmıştır. Kitabın yazarının Bahar olması ise herkesi büyük bir heyecan içerisine sokmuştur.
Raif, Ceyda’nın ona olan duygularından emin olur olmaz ona evlenme teklifi eder. Bu teklif karşısında gözyaşlarına hakim olamayan Ceyda’nın cevabı ise ne olacaktır?
Şirin’in Sarp’ı öldürdüğünü herkesin öğrenmesiyle işler iyice karışır. Bahar’ın bununla birlikte yaşadığı şok Şirin’den tamamen nefret etmesine neden olacaktır. Enver ise küçük kızının hala bu kadar ileri gidebileceğine inanamaz. Şirin’in evden kaçması üzerine onunla iletişime geçen Enver gerçekleri bir kez daha onun ağzından duymak ister. Hala onun yapmadığına inanmak isteyen Enver’in duyduklarından sonra ise dünya başına yıkılır. Bu kadar kötülüğün içinde hala bir iyilik arayan Enver sonunda pes eder. Büyük finale son 2 bölüm kala Şirin tüm yaptıklarının cezasını çekmek üzeredir.

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