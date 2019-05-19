Kadın dizisinde Bahar, Sarp ve Şirin'in özel fotoğraflarını görüyor! Kadın 63. yeni bölüm fragmanı izle!

Özge Özpirinçci ve Caner Cindoruk'un başrollerinde oynadığı Kadın dizisinin 21 Mayıs Salı ekrana gelecek olan 63. yeni bölümünden ilk fragman yayınlandı. 28 Mayıs Salı akşamı sezon finali yapacak olan Kadın'ın yeni bölümünde ortalık karışıyor.

Son bölüm finalinde Sarp'ın gözaltına alınmasının ardından Bahar ve Pırıl evde konuşuyor. Her ikisi de Sarp ile aralarında bir şey olmadığını söylüyor. Bunu duyan Şirin ise, 'Sizler istemiyorsanız ben alabilir miyim?' diye konuşunca sinirler geriliyor. Şirin ise Sarp'la olan fotoğraflarından bahsediyor. Pırıl her şeyin kurgu olduğunu anlatsa da Bahar'a o fotoğrafları göstermek zorunda kalıyor. Çılgına dönen Bahar ise kardeşi Şirin'e vuruyor.

KADIN SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Kadın'ın son bölümünde, Sarp'ın Bahar'ın oturduğu apartmana taşınması Arif'i şoke etti. Sarp'ın son hamlesi Arif'i çıldırttı. Arif ve Sarp bir kez daha Bahar için karşı karşıya geldi. Sarp ve Bahar çocuklarının sünnet töreni için hazırlık yaparken büyük bir şok yaşadı. Eve gelen polis ekipleri Sarp'ı gözaltına aldı. O anlara şahit olan Arif ise Sarp'a yardım ederek çocukları sakinleştirdi.