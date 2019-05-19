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Kadın dizisinde Bahar, Sarp ve Şirin'in özel fotoğraflarını görüyor! Kadın 63. yeni bölüm fragmanı izle!

DİZİ HABERLERİ  | 19.05.2019 23:50 | Son Güncelleme

Kadın dizisinin 63. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. İki bölüm sonra sezon finali yapacak olan Kadın'da bu hafta, Sarp'ın gözaltına alınmasının ardından Pırıl ve Bahar arasında yüzleşme yaşanıyor. Şirin'in Sarp'la ile olan fotoğraflarından bahsetmesi üzerine ortalık karışıyor. Pırıl Sarp ve Şirin'in fotoğraflarını Bahar'a göstermek zorunda kalıyor. Çılgına dönen Bahar ise Şirin'e tokat atıyor. İşte Kadın 63. yeni bölüm fragmanı.

Özge Özpirinçci ve Caner Cindoruk'un başrollerinde oynadığı Kadın dizisinin 21 Mayıs Salı ekrana gelecek olan 63. yeni bölümünden ilk fragman yayınlandı. 28 Mayıs Salı akşamı sezon finali yapacak olan Kadın'ın yeni bölümünde ortalık karışıyor.

Son bölüm finalinde Sarp'ın gözaltına alınmasının ardından Bahar ve Pırıl evde konuşuyor. Her ikisi de Sarp ile aralarında bir şey olmadığını söylüyor. Bunu duyan Şirin ise, 'Sizler istemiyorsanız ben alabilir miyim?' diye konuşunca sinirler geriliyor. Şirin ise Sarp'la olan fotoğraflarından bahsediyor. Pırıl her şeyin kurgu olduğunu anlatsa da Bahar'a o fotoğrafları göstermek zorunda kalıyor. Çılgına dönen Bahar ise kardeşi Şirin'e vuruyor.

KADIN SON BÖLÜMDE NELER OLDU?
Kadın'ın son bölümünde, Sarp'ın Bahar'ın oturduğu apartmana taşınması Arif'i şoke etti. Sarp'ın son hamlesi Arif'i çıldırttı. Arif ve Sarp bir kez daha Bahar için karşı karşıya geldi. Sarp ve Bahar çocuklarının sünnet töreni için hazırlık yaparken büyük bir şok yaşadı. Eve gelen polis ekipleri Sarp'ı gözaltına aldı. O anlara şahit olan Arif ise Sarp'a yardım ederek çocukları sakinleştirdi.

Sarp’ın Saray Apartmanı’na taşındığını öğrenen Arif büyük bir şok içindedir. Arada Bahar ve çocuklar olsa da, Sarp’ı bir şekilde evden çıkarmak için elinden geleni yapmaya da kararlıdır. Bahar ise hiçbir şeyden haberi olmadığı için kendini Arif’e karşı suçlu hisseder ve huzursuz olur. Çünkü Sarp ve Arif’in aynı apartmanda olmasının en çok ona zarar vereceğinin bilincindedir.

Arif’in, Bahar’ın Sarp’a karşı duygularının kalmadığını düşünmesi ve bunu Sarp’a açıkça söylemesi Sarp’ı oldukça kızdırmıştır. Sarp ve Arif arasındaki tartışma bu olayla daha da büyüyecektir.

Doruk’un sünnet düğünü hazırlıkları sırasında yaşanan kötü bir sürpriz ise işleri iyice karıştıracaktır.

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