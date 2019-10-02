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Kadın dizisinde Hatice öldü mü? Bennu Yıldırımlar ayrıldı mı? Kadın dizisi 66. yeni bölüm fragmanı yayınlandı!

DİZİ HABERLERİ  | 02.10.2019 03:19 | Son Güncelleme

Kadın dizisi yeni sezon 65. bölümüyle ekrana geldi. Kadın'ın yeni sezon ilk bölümünde, Arif'in kullandığı arabanın kaza yapması sonucunda Bahar, Hatice ve Sarp yaralandı. Kadın'ın 66. yeni bölüm fragmanında ise acı haber aileyi yıkıyor. Ünlü oyuncu Bennu Yıldırımlar'ın canlandırdığı Hatice ölümü herkesi acıya boğuyor. Annelerinin ölüm haberini alan iki düşman kardeş Bahar ve Şirin arasında duygusal anlar yaşanıyor. İşte Kadın dizisi 66. yeni bölüm fragmanı ve yaşananlar.

Özge Özpirinçci, Caner Cindoruk, Bennu Yıldırımlar, Seray Kaya, Gökçe Eyüboğlu, Şerif Sezer ve Feyyaz Duman'ın başrollerde oynadığı Kadın dizisi 3. yeni sezonu açtı. Yapımcılığını MED YAPIM ile MF YAPIM’ın üstlendiği, yönetmen koltuğunda Nadim Güç’ün oturduğu, senaryosunu Hande Altaylı’nın kaleme aldığı Kadın dizisi, 1 Ekim Salı akşamı 65. yeni bölümüyle ekrana geldi.

Kadın dizisinin yeni sezon ilk bölümünde, Arif'in kullandığı araca bir kamyonun çarpması sonucunda Hatice ve Sarp ağır yaralandı. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Bahar ve Şirin'in annesi Hatice hayatını kaybetti. Usta oyuncu Bennu Yıldırımlar da Kadın dizisine 3. sezonda veda etti. Kadın dizisinin 66. yeni bölüm fragmanında ise, Hatice'nin ölüm haberini alan eşi Enver ile kızları Bahar ve Şirin yıkılıyor. Anne acısı yaşayan Bahar ve Şirin ilk defa yakınlaşıyor.

Kadın dizisi 66. yeni bölümüyle 8 Ekim Salı akşamı Fox TV ekranlarında olacak.

KADIN SON BÖLÜMDE NELER OLDU?
Kazayı öğrenen herkes büyük bir şok içindedir. Arif ise arabayı kullandığı için her şeyden kendini sorumlu tutar. Nisan ve Doruk kazadan habersiz annelerinin iyileşmesi için iyilik yapmaya başlar.

Şirin ile olan kavgası sırasında Arda’yı kaybeden Emre ise büyük bir paniğe kapılır ve her yerde onu arar. Arda’yı Emre’ye emanet eden Ceyda’nın ise bunu öğrendikten sonra tavrı ne olacaktır?

Büyük kazadan en çok etkilenen Enver’in ise dünya başına yıkılmıştır.

Hastanede korkulu dakikalar yaşanırken herkesin aklında tek bir soru vardır; Bu kazadan kimler sağ kurtulacak, kimler kurtulamayacaktır?

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