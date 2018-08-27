Kadın dizisinde izleyiciyi çıldırtan sahne! Yeni sezonda...

Fox TV’de geçtiğimiz sezonun en başarılı dizilerinden birisi de Kadın dizisi idi. Kısa sürede iddialı dizilerin sollayan Kadın'ın yeni sezon çekimleri başladı.

Hatta Diriliş Ertuğrul ve Sen Anlat Karadeniz’den sonra en iyi reytinglere ulaşan 3. dizi olarak da dikkat çekmişti. Özge Özpirinçci’nin başarılı oyunculuğunun yanı sıra Şirin karakterine hayat veren Seray Kaya’nın müthiş çıkışı, Bennu Yıldırımlar ve Caner Cindoruk’un da katkılarıyla dizi harikalar yaratmıştı.

Yeni sezonda hakkında en çok merak edilen dizilerden birisi olması bir yana, Kadın dizisinin yeni sezonu hakkında neredeyse hiçbir bilgi paylaşılmıyor.

Sır gibi gizli tutulan dizinin yeni sezonda nasıl ilerleyeceği de merak konusu.

Dizinin hayranları Medyapım’ın twitter hesabından paylaştığı Bahar’ın Sarp’tan yana hala umutlu olduğunu anlatan sahnesine öyle tepkiler verdiler ki şaşırmamak elde değil. Aşağıdaki paylaşıma yapılan yorumlar gerçekten şaşırtıcıydı.

Dizinin hayranları Sarp ile Bahar’ın yeniden buluşmasını bırakan bu fikre bile karşı olduklarını yorumlarıyla gösteriyor. Dizide Feyyaz Duman’ın harika oyunculuğuyla Arif karakteri son bölümlerde çok öne çıkmıştı.