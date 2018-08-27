Kadın dizisinde izleyiciyi çıldırtan sahne! Yeni sezonda...

Fox TV’de geçtiğimiz sezonun en başarılı dizilerinden birisi de Kadın dizisi idi. Kısa sürede iddialı dizilerin sollayan Kadın'ın yeni sezon çekimleri başladı.
Hatta Diriliş Ertuğrul ve Sen Anlat Karadeniz’den sonra en iyi reytinglere ulaşan 3. dizi olarak da dikkat çekmişti. Özge Özpirinçci’nin başarılı oyunculuğunun yanı sıra Şirin karakterine hayat veren Seray Kaya’nın müthiş çıkışı, Bennu Yıldırımlar ve Caner Cindoruk’un da katkılarıyla dizi harikalar yaratmıştı.
Yeni sezonda hakkında en çok merak edilen dizilerden birisi olması bir yana, Kadın dizisinin yeni sezonu hakkında neredeyse hiçbir bilgi paylaşılmıyor.
Sır gibi gizli tutulan dizinin yeni sezonda nasıl ilerleyeceği de merak konusu.
Dizinin hayranları Medyapım’ın twitter hesabından paylaştığı Bahar’ın Sarp’tan yana hala umutlu olduğunu anlatan sahnesine öyle tepkiler verdiler ki şaşırmamak elde değil. Aşağıdaki paylaşıma yapılan yorumlar gerçekten şaşırtıcıydı.
Bahar'ın Sarp'tan yana umutlu olması Arif'i üzüyor.. #Kadın#kadındizisi #kadındizi #ArBah #kadındizisibahar #kadındizisiarif #ÖzgeÖzpirinççi #FeyyazDuman #tv #dizi pic.twitter.com/s1GMrSOco7— MEDYAPIM (@medyapimresmi) 23 Ağustos 2018
Dizinin hayranları Sarp ile Bahar’ın yeniden buluşmasını bırakan bu fikre bile karşı olduklarını yorumlarıyla gösteriyor. Dizide Feyyaz Duman’ın harika oyunculuğuyla Arif karakteri son bölümlerde çok öne çıkmıştı.
Sarp’ın oğlu Doruk ile karşılaşması ile biten sezon finalinden sonra Bahar ile Sarp’ın karşılaşması da çok uzun sürmeyecektir. Peki Bahar, Sarp’ı gördüğünde Arif ile kıvılcımları çakmakta olan ilgileri ne olacak? Birçok izleyici Bahar’ı hak eden kişinin Arif olduğu fikrinde…
İşte Medyapım’ın twitter sayfasında paylaştığı videoya gelen tepkiler seyircinin daha şimdiden Arif’i tercih ettiğini de ortaya koymakta…
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