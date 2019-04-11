Kadın dizisinde seyirciye 'oh' dedirten detay!

FOX TV'nin en iddialı dizilerinin başında gelen Kadın dizisi son bölümü ile 9 Nisan'da ekrana geldi. Nezir'in elinden kurtulan Bahar, çocuklar ve Sarp seyircinin yüzünü güldürdü.
Seyircinin gözünden kaçmayan ve sosyal medyaya da konu olan bir başka bir detay ise Bahar'ın son 6 bölümdür üzerinden hiç çıkarmadığı mor kazağı oldu.
Kadın dizisinde özellikle son bölümlerde heyecan iyice dorukta. Sarp ile Bahar'ın yeniden bir araya gelmesi ve Nezir'in adamları tarafından kaçırılması diziye aksiyon ve bol heyecan kattı. Dizinin başarısı reytinglere de yansıdı. Salı günlerinin galibi Kadın dizisi oldu.
DİZİDE İZLEYİCİYİ BUNALTAN OLAY
Dizinin başrollerinden biri olan Bahar, çocukları Nisan ve Doruk ile önce eşi Sarp tarafından dağ evine götürüldü. Gece yarısı evden kaçmak zorunda kalan Bahar'ın üzerinde mor kazağı vardı.
Eşi Sarp'ın evinde uzun bir süre kalan Bahar'ın üzerinden mor kazağını çıkarmaması izleyicinin dikkatini çekti. Dizinin ilerleyen bölümlerinde bu kez de Nezir tarafından kaçırılan Bahar yine mor kazağı ile sosyal medyanın diline düştü.
Yapılan yorumlar arasında Bahar'ın kaçırıldığını ve yanında yedek kıyafetlerinin olmadığını söyleyenler de oldu fakat her ihtiyaçlarını karşılayan Nezir'in neden haftalar boyunca yedek kıyafet almayı akıl edemediği sorusunu soranlar çoğunluktaydı.
Son 6 bölümdür Bahar'ın üzerinde o eski, mor kazağı gören seyirci ise 'yeter artık biz bunaldık nasıl yönetmen ya da senarist bu detayı atlar' diyerek sitemini dile getirdi.
Neyse ki Bahar, Kadın dizisinin yeni bölümünde adeta üzerine yapışan mor kazağını 6 bölüm sonra çıkardı seyircisi ise sonunda rahat bir nefes aldı.
Peki ilgiyle izlenen dizinin son bölümünde başka neler oldu? Bahar, Sarp ve çocuklar gece yarısı Nezir'den kurtulup annesinin evine geldi. Bahar'ı karşılarında göreb ev ahalisi gözyaşlarına boğuldu.
Çocuklar babaları Sarp'ı bırakmayınca Bahar eşiyle aynı evde kalmayı kabul etti. Sarp'ı karşısında gören Şirin ise ne yapacağını şaşırdı. Onları evden göndermek için çoktan harekete geçmişti bile.
Nezir'in neden Sarp, Bahar, Pırıl ve diğerlerini serbest bıraktığını ise kimse bimiyordu.
Hapishaneden kurtulan Arif, ilk olarak Bahar’ın yanına gitmek istedi. Arif’i kurtaran Kısmet'in ise olanların peşini bırakmaya hiç niyeti yoktur.
Okuyucu Yorumları 0 yorum