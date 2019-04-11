Kadın dizisinde seyirciye 'oh' dedirten detay!

FOX TV'nin en iddialı dizilerinin başında gelen Kadın dizisi son bölümü ile 9 Nisan'da ekrana geldi. Nezir'in elinden kurtulan Bahar, çocuklar ve Sarp seyircinin yüzünü güldürdü.

Seyircinin gözünden kaçmayan ve sosyal medyaya da konu olan bir başka bir detay ise Bahar'ın son 6 bölümdür üzerinden hiç çıkarmadığı mor kazağı oldu.



Kadın dizisinde özellikle son bölümlerde heyecan iyice dorukta. Sarp ile Bahar'ın yeniden bir araya gelmesi ve Nezir'in adamları tarafından kaçırılması diziye aksiyon ve bol heyecan kattı. Dizinin başarısı reytinglere de yansıdı. Salı günlerinin galibi Kadın dizisi oldu.

DİZİDE İZLEYİCİYİ BUNALTAN OLAY

Dizinin başrollerinden biri olan Bahar, çocukları Nisan ve Doruk ile önce eşi Sarp tarafından dağ evine götürüldü. Gece yarısı evden kaçmak zorunda kalan Bahar'ın üzerinde mor kazağı vardı.

Eşi Sarp'ın evinde uzun bir süre kalan Bahar'ın üzerinden mor kazağını çıkarmaması izleyicinin dikkatini çekti. Dizinin ilerleyen bölümlerinde bu kez de Nezir tarafından kaçırılan Bahar yine mor kazağı ile sosyal medyanın diline düştü.