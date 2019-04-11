MAGAZİN

Kadın dizisinde seyirciye 'oh' dedirten detay!

MAGAZİN HABERLERİ  | 11.04.2019 09:20 | Son Güncelleme

Kadın dizisi yine çok heyecanlı bir bölümle ekrana geldi. Bahar, çocukları ve eşi Sarp'ın Nezir'in elinden kurtulması olay oldu. Olay olan ve izleyiciyi bunaltan bir detay da Bahar'ın son 6 bölümdür çıkarmadığı mor kazağı oldu.

Kadın dizisinde seyirciye 'oh' dedirten detay!

FOX TV'nin en iddialı dizilerinin başında gelen Kadın dizisi son bölümü ile 9 Nisan'da ekrana geldi. Nezir'in elinden kurtulan Bahar, çocuklar ve Sarp seyircinin yüzünü güldürdü.

kadin-4775-galeri-resim-0eab216d-ec-dcHX

Seyircinin gözünden kaçmayan ve sosyal medyaya da konu olan bir başka bir detay ise Bahar'ın son 6 bölümdür üzerinden hiç çıkarmadığı mor kazağı oldu.

kadin-4775-galeri-resim-bdfb91a8-8b-0Rfd
Kadın dizisinde özellikle son bölümlerde heyecan iyice dorukta. Sarp ile Bahar'ın yeniden bir araya gelmesi ve Nezir'in adamları tarafından kaçırılması diziye aksiyon ve bol heyecan kattı. Dizinin başarısı reytinglere de yansıdı. Salı günlerinin galibi Kadın dizisi oldu.

kadin-4781-galeri-resim-21f1794a-f5-FOte

DİZİDE İZLEYİCİYİ BUNALTAN OLAY

Dizinin başrollerinden biri olan Bahar, çocukları Nisan ve Doruk ile önce eşi Sarp tarafından dağ evine götürüldü. Gece yarısı evden kaçmak zorunda kalan Bahar'ın üzerinde mor kazağı vardı.

kadin-4781-galeri-resim-f90b9d08-6f-94Uy

Eşi Sarp'ın evinde uzun bir süre kalan Bahar'ın üzerinden mor kazağını çıkarmaması izleyicinin dikkatini çekti. Dizinin ilerleyen bölümlerinde bu kez de Nezir tarafından kaçırılan Bahar yine mor kazağı ile sosyal medyanın diline düştü.

kadin-4781-galeri-resim-f1c3738c-3e-06t0

Yapılan yorumlar arasında Bahar'ın kaçırıldığını ve yanında yedek kıyafetlerinin olmadığını söyleyenler de oldu fakat her ihtiyaçlarını karşılayan Nezir'in neden haftalar boyunca yedek kıyafet almayı akıl edemediği sorusunu soranlar çoğunluktaydı.

kadin-4775-galeri-resim-251a8624-d4-JFjt

Son 6 bölümdür Bahar'ın üzerinde o eski, mor kazağı gören seyirci ise 'yeter artık biz bunaldık nasıl yönetmen ya da senarist bu detayı atlar' diyerek sitemini dile getirdi.

kadin-4771-galeri-resim-8b06d679-16-0CdV

Neyse ki Bahar, Kadın dizisinin yeni bölümünde adeta üzerine yapışan mor kazağını 6 bölüm sonra çıkardı seyircisi ise sonunda rahat bir nefes aldı.

kadin-4771-galeri-resim-af3c3d1a-77-vyGh

Peki ilgiyle izlenen dizinin son bölümünde başka neler oldu? Bahar, Sarp ve çocuklar gece yarısı Nezir'den kurtulup annesinin evine geldi. Bahar'ı karşılarında göreb ev ahalisi gözyaşlarına boğuldu.

kadin-4755-galeri-resim-8a8d7eff-4e-alz2

Çocuklar babaları Sarp'ı bırakmayınca Bahar eşiyle aynı evde kalmayı kabul etti. Sarp'ı karşısında gören Şirin ise ne yapacağını şaşırdı. Onları evden göndermek için çoktan harekete geçmişti bile.

kadin-4755-galeri-resim-d78f19ca-ec-AZLo

Nezir'in neden Sarp, Bahar, Pırıl ve diğerlerini serbest bıraktığını ise kimse bimiyordu.

kadin-4763-galeri-resim-61050102-f3-t9sK

Hapishaneden kurtulan Arif, ilk olarak Bahar’ın yanına gitmek istedi. Arif’i kurtaran Kısmet'in ise olanların peşini bırakmaya hiç niyeti yoktur.

kadin-4781-galeri-resim-6b06b982-14-B9xy


Yok artık! Lamborghini'sini swarovski ile kaplattıYok artık! Lamborghini'sini swarovski ile kaplattı
Sosyal medyada çok sert tepki: Yaşamayı hak etmiyorSosyal medyada çok sert tepki: Yaşamayı hak etmiyor
Victoria’s Secret’ın en yeni meleği Grace ElizabethVictoria’s Secret’ın en yeni meleği Grace Elizabeth
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
kadın dizisi bahar mor kazak

En Çok Okunan Haberler

Türkiye’den skandal karara tepkiler yağıyor

Türkiye’den skandal karara tepkiler yağıyor

ABD'den kritik S-400 ve Türkiye açıklaması!

ABD'den kritik S-400 ve Türkiye açıklaması!

Canlı yayında dikkat çeken sözler: Benim derdim değil

Canlı yayında dikkat çeken sözler: Benim derdim değil

Sosyal medyada çok sert tepki: Yaşamayı hak etmiyor

Sosyal medyada çok sert tepki: Yaşamayı hak etmiyor

Yeni ekonomi paketi açıklandı

Yeni ekonomi paketi açıklandı

İnce'den YSK'nın KHK kararına tepki

İnce'den YSK'nın KHK kararına tepki

İlginizi Çekebilir

Sadece 2 gün geçerli Amazon Bahar Fırsatlarını kaçırmayın!

Sadece 2 gün geçerli Amazon Bahar Fırsatlarını kaçırmayın!

Çirkin yorumlara bir tepki de Athena Gökhan'dan...

Çirkin yorumlara bir tepki de Athena Gökhan'dan...

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Semiha Yıldırım yorumu olay oldu

Semiha Yıldırım yorumu olay oldu

Yaş farkı engel tanımadı! 61 yaşındaki Zerrin Özer'in düğün heyecanı

Yaş farkı engel tanımadı! 61 yaşındaki Zerrin Özer'in düğün heyecanı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İşte Müge Boz'un yeni aşkı!

Müge Boz'un yeni sevgilisi bakın kim?

Asena Atalay: Çocuğum büyüsün evsiz hayatı yaşayacağım

'Çocuğum büyüsün evsiz hayatı yaşayacağım'

Ezgi Mola'dan Ankara'daki köpek katliamına çok sert tepki: Sülalesiyle birlikte yok olsun

Sosyal medyada çok sert tepki: Yaşamayı hak etmiyor

Victoria’s Secret’ın en yeni meleği Grace Elizabeth

Victoria’s Secret’ın en yeni meleği Grace Elizabeth

Hatice'nin yeni single heyecanı

Hatice'nin yeni single heyecanı

Çukur'da büyük sürpriz! Sinem Kobal dahil oluyor

Bomba iddia! Çukur’a dahil oluyor...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.