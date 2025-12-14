Özlem ve Tayyar Öz çiftine dava açtı! '20 ev' iddiasından sonra Özcan Deniz'den bir hamle daha

Özlem Öz, oyuncu ve sanatçı Özcan Deniz'in evini gezerken emlakçının verdiği detay gündem oldu. İddia Özcan Deniz'in avukatı tarafından yalanlanmıştı. Şimdiyse Özcan Deniz, Özlem Öz ve Tayyar Öz'e dava açtı.

"“20’YE YAKIN EVİ VAR"

Fenomen isim Özcan Deniz'in evini gezerken tavanından banyosuna kadar her köşesini incelerken emlakçının sözleri dikkat çekmişti. Emlakçı “20’ye yakın evi var, burası da onlardan biri” demiş, ayrıca "Bu siteyi satın aldı" iddiasında bulunmuştu.

AVUKATINDAN AÇIKLAMA

İddia gündem olurken Özcan Deniz'in avukatından açıklama gelmiş, 20'ye yakın evi olduğu iddiasının gerçek dışı olduğu vurgulanmıştı.

DAVA AÇTI

Özcan Deniz'den bir hamle daha geldi. PopBizde'nin haberine göre Özcan Deniz, Özlem Öz ve Tayyar Öz'e dava açtı.