Kadın dizisine yeni sezonda üç sürpriz oyuncu

Yapımcılığını Mf Yapım’ın üstlendiği, yönetmen koltuğunda Merve Girgin Aytekin’in oturduğu ve senaryosunu Hande Altaylı’nın kaleme aldığı Kadın dizisi, bugün 33. bölümüyle 2. sezonuna başladı.

Özge Özpirinçci, Bennu Yıldırımlar, Caner Cindoruk ve Feyyaz Duman'ın başrollerini paylaştığı diziye bu sezon Hakan Karahan'ın hayat vereceği Nezir ile onun sağkolu ve ölen oğlu Mert'in koruyucu ve kollayıcısı Azmi'yi oynayacak olan Kuzey Yücehan katılıyor.

Diziye son olarak aynı yapım şirketine ait Bizim Hikaye dizisinde Şeyma karakterine hayat veren ve büyük beğeni toplayan Evrim Doğan da dahil oldu.

"Kadın" yeni bölümleriyle her Salı 20.00'de FOX TV'de!



