Kadın dizisinin İspanya çıkarması!

Salı günleri FOX’ta izleyiciyle buluşan ve başladığı günden bu yana büyük beğeni toplayan “Kadın” dizisi, İspanya’nın büyük medya kuruluşlarından biri olan Atresmedia TV Grubu’na satıldı. Türkiye’de reyting rekorları kıran dizi yeni sezonda İspanya’da yayına girecek.

Geçtiğimiz hafta İspanyol Atresmedia TV kanalı ile birlikte İstanbul’a gelen ve aralarında El Mundo, ABC gazetesi ve EFE haber merkezi gibi önemli mecraların da bulunduğu İspanyol basın ekibi sette oyuncular ile tanışarak, keyifli röportajlar yaptı.

Özge Özpirinçci, Caner Cindoruk ve Bennu Yıldırımlar’ın başrollerini paylaştığı, Şerif Erol, Seray Kaya, Gökçe Eyüboğlu, Feyyaz Duman gibi başarılı isimlerin rol aldığı, yapımcılığını MEDYAPIM’ın satışını Calinos Entertainment’ın üstlendiği, yönetmen koltuğunda Nadim Güç’ün oturduğu ve senaryosunu Hande Altaylı’nın kaleme aldığı “Kadın” dizisi, Eylül ayında 3. sezonuyla yeniden FOX ekranlarında olacak.

