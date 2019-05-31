MAGAZİN

Kadın dizisinin İspanya çıkarması!

DİZİ HABERLERİ  | 31.05.2019 20:42 | Son Güncelleme

İspanya’nın en büyük medya kuruluşlarından Atresmedia TV Grubu’nun “Kadın” dizisini satın almasının ardından İstanbul’a gelen İspanyol basını, dizi oyuncuları ile sette röportajlar gerçekleştirdi.

Kadın dizisinin İspanya çıkarması!

Salı günleri FOX’ta izleyiciyle buluşan ve başladığı günden bu yana büyük beğeni toplayan “Kadın” dizisi, İspanya’nın büyük medya kuruluşlarından biri olan Atresmedia TV Grubu’na satıldı. Türkiye’de reyting rekorları kıran dizi yeni sezonda İspanya’da yayına girecek.

Geçtiğimiz hafta İspanyol Atresmedia TV kanalı ile birlikte İstanbul’a gelen ve aralarında El Mundo, ABC gazetesi ve EFE haber merkezi gibi önemli mecraların da bulunduğu İspanyol basın ekibi sette oyuncular ile tanışarak, keyifli röportajlar yaptı.

thumbnail_Kadın (4)

Özge Özpirinçci, Caner Cindoruk ve Bennu Yıldırımlar’ın başrollerini paylaştığı, Şerif Erol, Seray Kaya, Gökçe Eyüboğlu, Feyyaz Duman gibi başarılı isimlerin rol aldığı, yapımcılığını MEDYAPIM’ın satışını Calinos Entertainment’ın üstlendiği, yönetmen koltuğunda Nadim Güç’ün oturduğu ve senaryosunu Hande Altaylı’nın kaleme aldığı “Kadın” dizisi, Eylül ayında 3. sezonuyla yeniden FOX ekranlarında olacak.

İstanbul'da feci kaza! Ölü ve yaralılar varİstanbul'da feci kaza! Ölü ve yaralılar var
Çukur'un yeni şarkısı dillere düştü!Çukur'un yeni şarkısı dillere düştü!
Özcan Deniz'den sitemli veda mesajı Özcan Deniz'den sitemli veda mesajı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
kadın dizisi ispanya

En Çok Okunan Haberler

Süleyman Soylu müjdeyi duyurdu!

Süleyman Soylu müjdeyi duyurdu!

Bakan açıkladı! Köprüler ücretsiz olacak

Bakan açıkladı! Köprüler ücretsiz olacak

Ve Selçuk İnan imzayı atıyor! İnanılmaz maaş...

Ve Selçuk İnan imzayı atıyor! İnanılmaz maaş...

Ve Hazard formayla poz verdi!

Ve Hazard formayla poz verdi!

Tarihi kalede korkunç olay!

Tarihi kalede korkunç olay!

Resmi açıklama geldi! Artık özel hastaneler...

Resmi açıklama geldi! Artık özel hastaneler...

İlginizi Çekebilir

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

Acun'dan flaş açıklama! 'Survivor'a devam edemeyecek!'

Acun'dan flaş açıklama! 'Survivor'a devam edemeyecek!'

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Çukur'da o isim öldü mü?

Çukur'da o isim öldü mü?

Yasak Elma dizisine sürpriz transfer!

Yasak Elma dizisine sürpriz transfer!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Arka Sokaklar'da Hüsnü Çoban'ın başını yakan aşk haberi! Arka Sokaklar 520. son bölüm izle!

Arka Sokaklar'da Hüsnü Çoban'ın başını yakan aşk!

İstanbullu Gelin'de duygusal final! Esma nasıl öldü? İstanbullu Gelin 87. ve final bölümü son sahnesi izle!

İstanbullu Gelin'de sürpriz final! Ekrana böyle veda etti!

Aslı Enver'den İstanbullu Gelin dizisine duygusal veda

Aslı Enver'den İstanbullu Gelin'e duygusal veda

Kızım dizisine böyle veda ettiler! Ünlü oyunculardan final paylaşımları

Kızım dizisine böyle veda ettiler!

Çukurspor'un klibi 48 saatte 1 milyon kez görüntülendi!

Çukur'un yeni şarkısı dillere düştü!

İstanbullu Gelin final yapıyor! Özcan Deniz'den veda mesajı

Özcan Deniz'den sitemli veda mesajı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.