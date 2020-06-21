Kadın futbolcu Melody Donchet, topuklu ayakkabılarıyla şov yaptı

Top cambazı Melody Donchet, birçok isme taş çıkartan bir paylaşıma imza attı. Elde ettiği 5 Dünya şampiyonluğunun yanı sıra yaptığı sosyal medya paylaşımlarıyla da gündemden düşmeyen Melody Donchet, bu kez zoru başardı.Topuklu ayakkabılarıyla birlikte hünerlerini sergileyen Melody, o anları sosyal medya hesabından paylaştı. Gönderi kısa sürede büyük etkileşim aldı.
Melody'i takip eden Türk hayranları ise gönderinin altına "Diyecek söz bulamıyorum" "Süper Lig'de oynamalısın" gibi yorumlar bıraktı.
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