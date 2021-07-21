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Kadın futbolu başladı, Marta ve Formiga tarihe geçti!

21.07.2021 17:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Japonya'nın başkenti Tokyo'nun ev sahipliğinde düzenlenen 32. Yaz Olimpiyat Oyunları'nda kadın futbolu maçları açılışa 2 gün kala başladı.

Kadın futbolu başladı, Marta ve Formiga tarihe geçti!

Kadın futbolunda Tokyo'da 3 farklı statta 6 karşılaşma oynandı. Günün en çarpıcı skorunu Zambiya'yı 10-3 yenen Hollanda elde etti.

Brezilya'nın Çin'i 5-0 yendiği karşılaşmada forma giyen Brezilyalı oyuncular Marta Vieira da Silva ile Miraldes Maciel Mota (Formiga) tarihe geçti. 43 yaşındaki Formiga, 7 kez olimpiyatlarda yer alan ilk kadın futbolcu oldu. Karşılaşmada fileleri 2 kez havalandıran Marta ise üst üste 5 olimpiyatta gol atan ilk futbolcu olarak tarihteki yerini aldı.

Kadın futbolunda gruplardaki ikinci maçlar 24 Temmuz Cumartesi günü oynanacak.

Gruplarda ilk maçlarda alınan sonuçlar şöyle:

- E Grubu:
Büyük Britanya-Şili: 2-0
Japonya-Kanada: 1-1

- F Grubu:
Çin-Brezilya: 0-5
Zambiya-Hollanda: 3-10

- G Grubu:
İsveç-ABD: 3-0
Avustralya-Yeni Zelanda: 2-1

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Anahtar Kelimeler:
Tokyo Brezilya
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