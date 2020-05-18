Kadın girişimci yerli üretime destek olmak için ısı sayacı üretiyor

Hazırladığı projeyi KOSGEB 'e sunarak destek almaya hak kazanan Kışlı, KOSGEB'in İleri Girişimci Programı kapsamında 300 bin liraya kadar olan hibe ve 70 bin liraya kadar olan faizsiz kredisinden üst limitlerde faydalandı.

Daha sonra kendi işini kurmaya karar veren Kışlı, Türkiye'de az sayıda kişi tarafından üretimi yapılan ısı sayacında yerli üretime destek vermek için bu sektöre adım atmak istedi.

Bu firmalardan 5'inin yerli üretim yaptığını ifade eden Kışlı, "Isı sayaçlarının yazılımlarını ben yapıyorum. Bu sektörde yeni olduğumuz için Kayseri ve Ankara'dan da destek alıyoruz. Türkiye'de bu alanda çok az firma bulunuyor. Kastamonu'da böyle bir üretim yok. Şehrimiz gelişsin, istihdam gelişsin diye böyle bir üretim yapmak istedik. KOSGEB'in desteğiyle burada üretime başladık." dedi.

Isı sayaçlarının daha önce yurt dışından geldiğini anlatan Kışlı, şöyle devam etti:

"Daha önce bunlar yurt dışından sipariş ediliyordu. Daha sonra 3-4 tane firmada yerli üretime başlandı. Biz de ülkemize bir değer sağlamak, yerli üretim yapmak için bu işe başladık. Türkiye'nin dört bir yanına sayaçlarımızı gönderiyoruz. İlerleyen zamanlarda dış birim oluşturup yurt dışına da satışlarımızı gerçekleştireceğiz."

Kadınlara girişimcilik konusunda tavsiyelerde bulunan Kışlı, "Bayanların bu konuya uzak kaldığını düşünebilirsiniz ama ben bu sektöre adım atmak istedim. Fikirleriniz ile birlikte daha farklı şeyler ortaya çıkarabilirsiniz. Kadınların her şeyi başarabileceğine inanıyorum. Bu konuda onları teşvik etmek istiyorum." diye konuştu.