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Kadın girişimci yerli üretime destek olmak için ısı sayacı üretiyor

KASTAMONU HABERLERİ  | 18.05.2020 11:22 | Son Güncelleme

Kastamonu'da bilgisayar mühendisi Gülnur Kışlı, "yerli üretime destek" için çıktığı yolda günlük yaklaşık 250 ısı sayacı üretiyor - Gülnur Kışlı: - "Ülkemize bir değer sağlamak, yerli üretim yapmak için bu işe başladık. Türkiye'nin dört bir yanına sayaçlarımızı gönderiyoruz"

BİLAL KAHYAOĞLU - Kastamonu'da bilgisayar mühendisi kadın girişimci yerli üretime destek vermek için ısı sayacı üretimine başladı.

Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği bölümünden 2016 yılında mezun olan 26 yaşındaki girişimci Gülnur Kışlı, eğitiminin ardından yazılımcı olarak 2 yıl özel sektörde çalıştı.

Daha sonra kendi işini kurmaya karar veren Kışlı, Türkiye'de az sayıda kişi tarafından üretimi yapılan ısı sayacında yerli üretime destek vermek için bu sektöre adım atmak istedi.

Hazırladığı projeyi KOSGEB'e sunarak destek almaya hak kazanan Kışlı, KOSGEB'in İleri Girişimci Programı kapsamında 300 bin liraya kadar olan hibe ve 70 bin liraya kadar olan faizsiz kredisinden üst limitlerde faydalandı.

Kastamonu İş Geliştirme Merkezi'ndeki (İŞGEM) atölyede geçen yıl eylül ayında üretime başlayan Kışlı, günlük yaklaşık 250 ısı sayacı üretiyor.

Kışlı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'de ısı sayacı üreten yaklaşık 8 firmanın olduğunu söyledi.

- "Türkiye'de bu alanda çok az firma bulunuyor"

Bu firmalardan 5'inin yerli üretim yaptığını ifade eden Kışlı, "Isı sayaçlarının yazılımlarını ben yapıyorum. Bu sektörde yeni olduğumuz için Kayseri ve Ankara'dan da destek alıyoruz. Türkiye'de bu alanda çok az firma bulunuyor. Kastamonu'da böyle bir üretim yok. Şehrimiz gelişsin, istihdam gelişsin diye böyle bir üretim yapmak istedik. KOSGEB'in desteğiyle burada üretime başladık." dedi.

Isı sayaçlarının daha önce yurt dışından geldiğini anlatan Kışlı, şöyle devam etti:

"Daha önce bunlar yurt dışından sipariş ediliyordu. Daha sonra 3-4 tane firmada yerli üretime başlandı. Biz de ülkemize bir değer sağlamak, yerli üretim yapmak için bu işe başladık. Türkiye'nin dört bir yanına sayaçlarımızı gönderiyoruz. İlerleyen zamanlarda dış birim oluşturup yurt dışına da satışlarımızı gerçekleştireceğiz."

Kadınlara girişimcilik konusunda tavsiyelerde bulunan Kışlı, "Bayanların bu konuya uzak kaldığını düşünebilirsiniz ama ben bu sektöre adım atmak istedim. Fikirleriniz ile birlikte daha farklı şeyler ortaya çıkarabilirsiniz. Kadınların her şeyi başarabileceğine inanıyorum. Bu konuda onları teşvik etmek istiyorum." diye konuştu.

- "Genç kadın girişimcimizin yeni girişimlere örnek olmasını istiyoruz"

KOSGEB Kastamonu İl Müdürü Nevzat Erol ise girişimcilere destek sunmaya devam ettiklerini belirtti.

Gülnur Kışlı'nın Türkiye'de çok az firmanın faaliyet gösterdiği bir alanda girişimcilik yaptığını ifade eden Erol, "Henüz çok yeni bir işletme ama buna rağmen Türkiye'nin değişik bölgelerine ürünlerini sattığını biliyoruz. Hem kadın girişimci hem de genç girişimci olması bağlamında kendi kişisel altyapısı ve bilgisiyle de sektörde bir deneyim kazanmış olan arkadaşımıza başarılar diliyoruz. Genç kadın girişimcimizin yeni girişimlere örnek olmasını istiyoruz." dedi.

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