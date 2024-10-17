Kadın hayranı Umut Oğuz'u Metin Yıldız zannetti! Aralarındaki diyalog sosyal medyayı salladı

Adanalı, Boynu Bükükler, Kertenkele, Bahtiyar Ölmez, Başım Belada ve Ben Bu Cihana Sığmazam gibi birçok başarılı projede boy gösteren ünlü oyuncu Umut Oğuz bir restoranda otururken bayan garson yanına geldi ve hayranı olduğunu söyledi.

Hayranı ünlü ismi meslektaşı Metin Yıldız zannettti. Umut Oğuz genç hayranını bozuntuya vermeyerek bir video çekti. Umut Oğuz hayranına 'nereden tanıyorsun beni?' diye sordu.

Hayranı 'Alemin Kıralı'ndan tanıyorum. Orada Kubat'tı değil mi?' diye sordu. Umut Oğuz 'Evet tebrik ederim. Vallahi helal olsun. Ben Alemin Kıralı'nda hiç oynamadım' dedi.

BU ANLAR GÜNDEM OLDU

Hayranı büyük bir şaşkınlık içinde 'oynadınız' diyerek gülmeye başladı. Ünlü ismin hayranı ile bu anları kısa sürede sosyal medyada viral oldu.