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Kadın Hokey Takımı'ndan 9-0'lık galibiyet

01.08.2021 23:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kadın Milli Takımı Slovakya'yı 9-0 yenerken, Erkek Milli Takımı Belarus ile 2-2 berabere kaldı.

Kadın Hokey Takımı'ndan 9-0'lık galibiyet

Avrupa Hokey Şampiyonası 3'te mücadele eden Kadın Milli Takımı Slovakya'yı 9-0 yenerken, Erkek Milli Takımı ise Belarus ile 2-2 berabere kaldı.

Türkiye'nin de mücadele ettiği şampiyona, erkeklerde Portekiz'in, kadınlarda ise Slovenya'nın ev sahipliğinde başladı.

B Grubu'nda yer alan Kadın Milli Takımı, Lipovci kentinde oynadığı ilk maçında Slovakya'yı 9-0 mağlup etti. Milliler, ikinci maçında yarın TSİ 18.00'de İsviçre ile karşılaşacak.

A Grubu'nda yer alan Erkek Milli Takımı ise Portekiz'in Lousada kentindeki ilk mücadelesinde Belarus ile 2-2 berabere kaldı. Ay-yıldızlılar, ikinci maçında yarın TSİ 21.00'de Malta ile karşı karşıya gelecek.

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