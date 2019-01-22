Kadın'ın Bahar'ı Özge Özpirinçci'nin annesiyle benzerliği sosyal medyada olay oldu

FOX TV'nin sevilen dizisi Kadın'ın başrol oyuncusu Özge Özpirinç'in annesiyle benzerliği hayranlarını şaşırttı.

Kimi ünlü annesine benzerliğiyle ''yok artık!'' dedirtiyor, kimisi ise annesine arkadaşı gibi davranıyor. İşte ünlüler ve anneleri...