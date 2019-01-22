Kadın'ın Bahar'ı Özge Özpirinçci'nin annesiyle benzerliği sosyal medyada olay oldu

FOX TV'nin sevilen dizisi Kadın'ın başrol oyuncusu Özge Özpirinç'in annesiyle benzerliği hayranlarını şaşırttı.
Kimi ünlü annesine benzerliğiyle ''yok artık!'' dedirtiyor, kimisi ise annesine arkadaşı gibi davranıyor. İşte ünlüler ve anneleri...
Ünlü isimler ve anneleri
Özge Özpirinççi'nin annesi Güzide Özpirinçci
Bensu - Hande Soral kardeşler ve anneleri
Aleyna Tilki ve annesi Havva Öztel
Almeda Abazi ve annesi Albana Abazi
Beyazıt Öztürk ve annesi Nurten Öztürk
Tuğba Büyüküstün ve annesi
Birce Akalay ve annesi Yasemin Ergun
Pelin Karahan ve annesi Nural Koçyiğit
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