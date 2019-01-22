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Kadın'ın Bahar'ı Özge Özpirinçci'nin annesiyle benzerliği sosyal medyada olay oldu

zeki.akyurek zeki.akyurek
ÜNLÜLER  | 22.01.2019 22:52 | Son Güncelleme

Fox TV'nin sevilen dizisi Kadın'ın başrol oyuncusu Özge Özpirinçci'nin annesiyle olan benzerliği sosyal medyada olay oldu.

FOX TV'nin sevilen dizisi Kadın'ın başrol oyuncusu Özge Özpirinç'in annesiyle benzerliği hayranlarını şaşırttı.

Kimi ünlü annesine benzerliğiyle ''yok artık!'' dedirtiyor, kimisi ise annesine arkadaşı gibi davranıyor. İşte ünlüler ve anneleri...

Ünlü isimler ve anneleri

Özge Özpirinççi'nin annesi Güzide Özpirinçci

Özge Özpirinççi'nin annesi Güzide Özpirinçci

Bensu - Hande Soral kardeşler ve anneleri

Bensu - Hande Soral kardeşler ve anneleri

Aleyna Tilki ve annesi Havva Öztel

Aleyna Tilki ve annesi Havva Öztel

Almeda Abazi ve annesi Albana Abazi

Almeda Abazi ve annesi Albana Abazi

Beyazıt Öztürk ve annesi Nurten Öztürk

Beyazıt Öztürk ve annesi Nurten Öztürk

Amine Gülşe ve annesi

Amine Gülşe ve annesi

Tuğba Büyüküstün ve annesi

Tuğba Büyüküstün ve annesi

Edis ve annesi

Edis ve annesi

Birce Akalay ve annesi Yasemin Ergun

Birce Akalay ve annesi Yasemin Ergun

Pelin Karahan ve annesi Nural Koçyiğit

Pelin Karahan ve annesi Nural Koçyiğit
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