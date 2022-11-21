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Kadın konukevlerinde ücretsiz kreş ve çocuk kulübü hizmeti veriliyor

21.11.2022 10:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına bağlı kadın konukevlerinde, danışma ve rehberlik hizmetinden de yararlanan çocuklar okul sonrası etüt çalışmalarıyla destekleniyor.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına bağlı kadın konukevlerinde, şiddet mağduru kadınların korunması, güçlendirilmesi, psikososyal ve ekonomik sorunlarının çözülmesi için destek sağlanırken, çocukları için de ücretsiz kreş desteğinden danışmanlık ve rehberlik hizmetine kadar birçok alanda hizmet sunuluyor.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, konukevine annesiyle gelen çocukların, ilk olarak çocuk gelişimcisi ve öğretmenler tarafından kuruluşa oryantasyonu sağlanıyor.

Oryantasyon kapsamında çocuklara ve annelere, yaşadığı olumlu ve olumsuz durumlara ilişkin görüşme, danışma ve rehberlik hizmeti veriliyor. Kadın konukevlerinde 24 bin çocuk bu desteklerden faydalanıyor.

OKULDAKİ DURUMLARI TAKİP EDİLİYOR

Çocuk gelişimcisi ve öğretmenler tarafından okul çağında olan çocukların tedbir kararları da göz önünde bulundurularak okul kayıtları gerçekleştiriliyor. Öğretmenler tarafından okula giden çocukların okul sonrası etüt çalışmaları ve okul takipleri yapılıyor. Okula gidenler veya çeşitli nedenlerle öğrenimine devam edemeyen çocukların her türlü ihtiyaçları karşılanıyor.

Çocuk gelişimcisi rehberliğinde, çocuk eğiticisi ve bakım elemanı tarafından 0-6 yaş arası çocukların gelişimlerini destekleyici bireysel ve grup etkinlikleri gerçekleştiriliyor. Kadın konukevi bünyesinde bulunan oyun ve etkinlik odalarında çocukların tüm gelişimlerini destekleyici faaliyetler yürütülüyor.

Kuruluş öğretmenlerince okula giden çocukların sınıf düzeyine uygun akademik becerileri değerlendiriliyor ve bu değerlendirmeler sonrasında çocukların gelişim süreci takip ediliyor.

Kadın konukevinde anneleriyle kalan çocukların, temel ihtiyaçlarının karşılanabilmesi ve hayatlarını sağlıklı sürdürebilmeleri amacıyla konukevi hizmeti sonlandırıldıktan sonra da farklı sosyal hizmet modelleri kapsamında ekonomik desteklerden faydalanmaları sağlanıyor.

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Anahtar Kelimeler:
çocuk Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı kadın

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