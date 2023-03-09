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"Kadın olmayı seviyorum" notuyla paylaştı! Demi Rose neredeyse çıplaktı...

09.03.2023 07:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bir seks sembolü olarak sosyal medyada var olduğunu her fırsatta dile getiren kıvrımlı model Demi Rose, Kadınlar Günü paylaşımıyla yine olay oldu. Rose paylaşımında boyundan bağlamalı bir tüyle poz verdi.

"Kadın olmayı seviyorum" notuyla paylaştı! Demi Rose neredeyse çıplaktı...

Sosyal paylaşım sitesi Instagram'da yaklaşık 20 milyon kişi tarafından takip edilen İngiliz model Demi Rose kıvrımlarını sergilemeyi hiçbir zaman ihmal etmiyor.

Demi Rose bulduğu her fırsat değerlendiriyor. Sanki başka seçeneğim yokmuş gibi bazı çiftler gelin grup seks yapalım diyor ve grup seks teklifinde bulunuyor" itirafıyla dikkat çeken kıvrımlı model 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı.

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Demi Rose "Kadın olmayı seviyorum" notuyla bir paylaşımda bulundu.

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Galatasaraylı o isimle takipleşince... Galatasaraylı o isimle takipleşince...

Rose üzerine transparan boyundan bağlamalı bir tül giydi. Tülün başka bir dikişi bulunmuyordu ve modelin tüm vücudu ortadaydı.

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Neredeyse çıplak olan kıvrımlı model cesur pozlarıyla dikkat çekti.

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