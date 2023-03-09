"Kadın olmayı seviyorum" notuyla paylaştı! Demi Rose neredeyse çıplaktı...

Sosyal paylaşım sitesi Instagram'da yaklaşık 20 milyon kişi tarafından takip edilen İngiliz model Demi Rose kıvrımlarını sergilemeyi hiçbir zaman ihmal etmiyor.

Demi Rose bulduğu her fırsat değerlendiriyor. Sanki başka seçeneğim yokmuş gibi bazı çiftler gelin grup seks yapalım diyor ve grup seks teklifinde bulunuyor" itirafıyla dikkat çeken kıvrımlı model 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı.

Demi Rose "Kadın olmayı seviyorum" notuyla bir paylaşımda bulundu.

Rose üzerine transparan boyundan bağlamalı bir tül giydi. Tülün başka bir dikişi bulunmuyordu ve modelin tüm vücudu ortadaydı.



Neredeyse çıplak olan kıvrımlı model cesur pozlarıyla dikkat çekti.

