Kadın dizisinde Sarp öldü mü? Caner Cindoruk ayrıldı mı? Bahar'ı yıkan haber! Kadın dizisi 68. yeni bölüm fragmanı yayınlandı!

KADIN SON BÖLÜMDE NELER OLDU? SARP YAŞIYOR MU? Aracı kullanan Arif ise Bahar'a gelerek büyük vicdan azabı yaşadığını ve Sarp için dua ettiğini söyledi. Yaralı olan Bahar ve Sarp ise hastanede aynı odada yan yana yataklarda kalmaya başladı. Bahar ve Sarp yeniden bir aile olmanın hayallerini kurdu. Bahar ve Sarp'ı samimi şekilde gören Arif ise yıkıldı. Sabah uyandığında ise yanında yatan Sarp'ı hareketsiz gören Bahar çılgına döndü. Kalbi duran Sarp, doktorların yaptığı ilk müdahalenin ardından ameliyata alındı. Son sahnede ise ameliyattan çıkan doktor Bahar'ın yanına geldi. Kadın'da Sarp'a ne olduğu 68. yeni bölümde ortaya çıkacak. Caner Cindoruk'un ise diziden ayrılıp ayrılmadığı merak konusu oldu.

Özge Özpirinçci, Caner Cindoruk, Bennu Yıldırımlar, Seray Kaya, Gökçe Eyüboğlu, Şerif Sezer ve Feyyaz Duman'ın başrollerde oynadığı Kadın dizisi 67. son bölümüyle 15 Ekim Salı akşamı Fox TV'de ekrana geldi. Kadın'ın son bölümünde yaşadıkları trafik kazasının ardından annesi Hatice'yi kaybeden Bahar, yeniden Sarp ile yakınlaştı. Peki Kadın dizisinde Sarp'a ne oldu?

KADIN 68. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

Kadın dizisinin 22 Ekim Salı ekrana gelecek olan 68. yeni bölüm fragmanı da yayınlandı. Fragmanda çocuklarıyla birlikte kamp yapan Bahar'ın "İnsanlar bana geçmişi unutmamı söylüyorlar. Ama bilmedikleri bir şey var. Geçmişin izlerini silebilirsiniz ama çıkaramazsınız" sözleri dikkat çekiyor. O sırada ise çadırın fermuarı açılıyor. Çadırdan Sarp'ın mı yoksa Arif'in mi çıkacağı ise dizinin hayranlarını meraklandırdı.

KADIN SON BÖLÜM ÖZETİ

Hatice’nin ölümünden sonra Şirin ve Enver darmadağın olmuş ve evde bile kalmak istememektedir. Her yerde Hatice’nin izi olması onlara zor anlar yaşatır. Her türlü çevresel faktör de Şirin’in psikolojisini olumsuz yönde etkilemektedir.

Bahar’ın Şirin’in itirafından sonra Sarp’ı affetmesi üzerine ise herkes büyük bir şaşkınlık içine girmiştir. Beraber tekrar eski günlerdeki gibi hayaller kurmaya başlar ve aşklarını yaşamaya devam ederler. Sarp’ın birdenbire hastane odasında uyanmaması ise Bahar’a korku dolu anlar yaşatır. Eski kocasına yeni kavuşmuşken tekrar onu kaybetme düşüncesi bile onu deliye çevirmektedir. Her şey daha yeni yoluna girmişken Bahar tekrar bir ölüm acısı mı yaşayacak yoksa her şeye kaldığı yerden devam mı edecektir?



