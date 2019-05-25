Kadın sezon finali fragmanı yayınlandı! Yere yığılan Bahar'a ne oldu? Kadın 64. yeni bölüm izle

Özge Özpirinçci, Bennu Yıldırımlar ve Caner Cindoruk'un başrollerde oynadığı Kadın dizisi 27 Mayıs Salı akşamı 64. bölümüyle sezon finali yaparak ekrana ara verecek. Kadın'ın sezon finali fragmanında, Bahar ve Sarp kavga ediyor.

Bahar, "Benim başıma bir sürü felaket geldi. Seninle tanıştım, sana aşık oldum ve çocuklarımın babası maalesef sen oldun. Senden nefret ediyorum" diyor. Sarp ise Bahar'ı suçlayarak, "Sen böyle yapmasaydın, nasıl bir adam olduğumu hatırlasaydın herşeyi kurtarabilirdik. O kahveciyle birlikte olmak için bana inanmıyorsun. Hala ona aşıksın" ifadelerini kullanıyor. Bahar ise aniden bayılarak yere düşüyor. Bahar'ın bayıldığını gören Arif ve Sarp ise koşarak yanına gidiyor.

KADIN SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Kadın'ın son bölümüne Sapr ve Şirin'in sevişme fotoğrafları damga vurdu. Sarp, Bahar'ı kurtarmak için Şirin'in teklifini kabul etmiş ve Şirin sevişirken fotoğraflarını çekmişti. Ancak kurgu olan bu fotoğraflar aylar sonra Bahar'a ulaştı. Sarp ile yeniden bir aile olmanın mutluluğunu yaşayan Bahar, Doruk'un sünnet düğününde büyük bir şok yaşadı.