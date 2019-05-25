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Kadın sezon finali fragmanı yayınlandı! Yere yığılan Bahar'a ne oldu? Kadın 64. yeni bölüm izle

DİZİ HABERLERİ  | 25.05.2019 01:22 | Son Güncelleme

Kadın dizisi 64. yeni bölümüyle sezon finali yapacak. Kadın'ın sezon final bölümü fragmanında ise Bahar ve Sarp arasında ciddi bir kavga yaşanıyor. Sarp ve Şirin'in sevişme fotoğraflarını gören Bahar, Sarp'ın söylediklerine inanmıyor. Sarp, Bahar'ın Arif'e hala aşık olduğunu ve bu yüzden kendisine inanmadığını söylüyor. Bahar ise Sarp'a 'Senden nefret ediyorum' diye bağırıyor. Bahar çocuklarının karşısında aniden bayılarak yere yığılıyor? Peki Bahar'a ne olacak? İşte Kadın sezon finali fragmanı.

Özge Özpirinçci, Bennu Yıldırımlar ve Caner Cindoruk'un başrollerde oynadığı Kadın dizisi 27 Mayıs Salı akşamı 64. bölümüyle sezon finali yaparak ekrana ara verecek. Kadın'ın sezon finali fragmanında, Bahar ve Sarp kavga ediyor.

Bahar, "Benim başıma bir sürü felaket geldi. Seninle tanıştım, sana aşık oldum ve çocuklarımın babası maalesef sen oldun. Senden nefret ediyorum" diyor. Sarp ise Bahar'ı suçlayarak, "Sen böyle yapmasaydın, nasıl bir adam olduğumu hatırlasaydın herşeyi kurtarabilirdik. O kahveciyle birlikte olmak için bana inanmıyorsun. Hala ona aşıksın" ifadelerini kullanıyor. Bahar ise aniden bayılarak yere düşüyor. Bahar'ın bayıldığını gören Arif ve Sarp ise koşarak yanına gidiyor.

KADIN SON BÖLÜMDE NELER OLDU?
Kadın'ın son bölümüne Sapr ve Şirin'in sevişme fotoğrafları damga vurdu. Sarp, Bahar'ı kurtarmak için Şirin'in teklifini kabul etmiş ve Şirin sevişirken fotoğraflarını çekmişti. Ancak kurgu olan bu fotoğraflar aylar sonra Bahar'a ulaştı. Sarp ile yeniden bir aile olmanın mutluluğunu yaşayan Bahar, Doruk'un sünnet düğününde büyük bir şok yaşadı.

Bahar ile kardeşi Şirin, misafirlerin ortasında kavga etti. Bahar ise Sarp'tan bu fotoğrafların hesabını sordu.

Doruk’un sünnetine giderken gelen polislerle beraber büyük bir şoka giren Sarp, polislerin onu neden tutukladığını merak etmektedir. Babalarının polisler tarafından götürülmesine şahit olan Nisan ve Doruk’u ise bu olay derinden etkilemiştir. Ama yanlarında Arif’in olması da en büyük şanslarından biridir.
Sünnet hazırlıkları tam gaz devam ederken, Şirin yine ortalığı karıştıracak bir şey bulur ve yine fotoğraf meselesini açığa çıkarır. Pırıl ise bunun sonucunda Bahar’a her şeyi anlatmak zorunda kalır. Neye uğradığını şaşıran Bahar, artık Şirin’in kötülüklerinden bıkmış bir şekilde ondan hesap sorar. Ama Şirin bu tepki karşısında yine uslu durmayacaktır. Ceyda ise beklemediği büyük bir sürpriz ile hayatının en mutlu anlarından birini yaşayaca

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