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Kadın sezon finalinde şoke eden kaza sahnesi! Kim öldü? Kadın 64. son bölüm izle!

DİZİ HABERLERİ  | 29.05.2019 01:54 | Son Güncelleme

Kadın dizisi 64. ve sezon finali bölümüyle ekrana geldi. Kadın sezon finalindeki trafik kazası sahnesi herkesi şoke etti. Bahar'ın aniden hastalanarak yere yığılmasıyla, Sarp ve Arif, Bahar'ı hastaneye götürmeye çalıştı. Bahar kendinden geçmiş durumdayken, arabayı kullanan Arif başka bir araca çarptı. Yolda kalan araca ise hızla gelen bir tır yandan vurdu. Sarp, Bahar, Arif ve Hatice'nin içinde bulunduğu araç büyük hasar aldı. Peki Kadın'da kim öldü? İşte Kadın sezon finali kaza sahnesi.

Özge Özpirinçci, Bennu Yıldırımlar ve Caner Cindoruk'un başrollerde oynadığı Kadın dizisi 27 Mayıs Salı akşamı 64. bölümüyle sezon finali yaptı. Fox'un sevilen dizisi Kadın'ın final bölümünde, Bahar'ın üst katına taşınan Sarp, Arif'i çılgına çevirdi. Sarp'ın kapısına dayanan Arif, evden çıkmasını istedi. Arif ve Sarp arasında yumruk yumruğa kavga yaşandı. Eve gelen Bahar kavgayı ayırdı.Yaşanan kavganın ardından ise Bahar, Sarp ve Arif'e rest çekti.

KADIN SEZON FİNALİNDE NELER OLDU?

Sarp ile Bahar arasında da sert tartışma yaşandı. Sarp ve Şirin'in fotoğraflarını gören Bahar büyük bir şok yaşadı. Bahar, Sarp'tan nefret ettiğini söylerken, Sarp'ın Arif'le ilgili sözleri Bahar'ı çıldırttı.

Final sahnesinde ise Sarp çocukları okuldan alarak eve gelirken karşısında Bahar'ı gördü. Ancak Bahar bir anda yere yığıldı. Arif ve Sarp, Bahar'ın yardımına koştu. Arif'in arabasıyla Bahar'ı hastaneye yetiştirmeye çalışırlarken şok bir kaza yaşandı. Arif'in kullandığı araç başka bir otomobile çarpınca yol ortasında kaldı. O sırada ise hızla gelen bir, Bahar'ın da içinde bulunduğu araca çok sert bir şekilde yandan çarptı. Araç hurdaya dönerken, çevreden yardıma koşanların "Ambulansı arayın. Ölümlü kaza var" sözleri dikkat çekti. Peki Kadın sezon finalinde kim öldü? Bahar, Arif, Sarp ve Hatice kurtulacak mı? Bu soruların yanıtı ise Kadın'ın Ekim ayında ekrana gelecek olan yeni sezon ilk bölümünde ortaya çıkacak.

KADIN SON BÖLÜM ÖZETİ

Emre’nin Arda’yı getirmesi üzerine Ceyda en mutlu günlerinden birini yaşar. Arda ve Emre’yi bir arada görmek onu hem sevindirmiş, hem de duygulandırmıştır. Şirin bu defa her şeyden habersiz iyi bir şeye vesile olmuştur. Fotoğraf olayından sonra artık Şirin’in yaptıklarını daha fazla kaldıramayan Enver ise Şirin’e büyük bir rest çeker. Bunun sonucunda Şirin’in yapacağı ve herkeste büyük bir şok etkisi yaratacak şey ne olacak?

Bahar’ın birdenbire yolda bayıldığını gören Sarp, Arif ve Hatice çok korkmuştur. Herkesin aklında ise tek bir soru vardır; Bahar’ın hastalığı tekrar mı nüksedecek? Panik içinde hastaneye gitmek için yola çıkmaları üzerine yaşanacak korkunç sürpriz ise kimi, nasıl etkileyecektir?


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