Kadın sezon finalinde şoke eden kaza sahnesi! Kim öldü? Kadın 64. son bölüm izle!

Özge Özpirinçci, Bennu Yıldırımlar ve Caner Cindoruk'un başrollerde oynadığı Kadın dizisi 27 Mayıs Salı akşamı 64. bölümüyle sezon finali yaptı. Fox'un sevilen dizisi Kadın'ın final bölümünde, Bahar'ın üst katına taşınan Sarp, Arif'i çılgına çevirdi. Sarp'ın kapısına dayanan Arif, evden çıkmasını istedi. Arif ve Sarp arasında yumruk yumruğa kavga yaşandı. Eve gelen Bahar kavgayı ayırdı.Yaşanan kavganın ardından ise Bahar, Sarp ve Arif'e rest çekti.

KADIN SEZON FİNALİNDE NELER OLDU?

Sarp ile Bahar arasında da sert tartışma yaşandı. Sarp ve Şirin'in fotoğraflarını gören Bahar büyük bir şok yaşadı. Bahar, Sarp'tan nefret ettiğini söylerken, Sarp'ın Arif'le ilgili sözleri Bahar'ı çıldırttı.

Final sahnesinde ise Sarp çocukları okuldan alarak eve gelirken karşısında Bahar'ı gördü. Ancak Bahar bir anda yere yığıldı. Arif ve Sarp, Bahar'ın yardımına koştu. Arif'in arabasıyla Bahar'ı hastaneye yetiştirmeye çalışırlarken şok bir kaza yaşandı. Arif'in kullandığı araç başka bir otomobile çarpınca yol ortasında kaldı. O sırada ise hızla gelen bir, Bahar'ın da içinde bulunduğu araca çok sert bir şekilde yandan çarptı. Araç hurdaya dönerken, çevreden yardıma koşanların "Ambulansı arayın. Ölümlü kaza var" sözleri dikkat çekti. Peki Kadın sezon finalinde kim öldü? Bahar, Arif, Sarp ve Hatice kurtulacak mı? Bu soruların yanıtı ise Kadın'ın Ekim ayında ekrana gelecek olan yeni sezon ilk bölümünde ortaya çıkacak.