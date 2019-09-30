Kadın yeni sezon ne zaman başlıyor? Kadın dizisi 65. yeni bölüm fragmanı izle!

Özge Özpirinçci, Caner Cindoruk ve Bennu Yıldırımlar’ın başrollerini paylaştığı, Şerif Erol, Seray Kaya, Gökçe Eyüboğlu ve Feyyaz Duman gibi başarılı isimlerin rol aldığı dizinin yeni sezon fragmanı izleyiciyle buluştu, sosyal medyada kısa süre içerisinde çok paylaşıldı.

FOX’un beğenilen ve Salı günlerinin en çok izlenen dizisi “Kadın”ın 3. sezonu için yeni afiş çalışması gerçekleştirildi.

Yeni afiş, Bahar (Özge Özpirinçci) karakterinin daha da güçlü bir kadın olarak izleyici karşısına çıkacağının sinyallerini verdi.



“Kadın” yeni sezonuyla 1 Ekim Salı 20.00’de FOX’ta!

