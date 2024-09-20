Kadın zannediyordu, sevgilisi erkek çıktı! Esra Erol canlı yayınında şoke eden itiraf!

Esra Erol'da izleyenleri şaşkına çevirecek bir gerçek ortaya çıktı. 1 milyon 400 bin TL dolandırıldığını söyleyen Okan Esra Erol'un kapısını çaldı. Antalya'dan gelen Okan, internette Aslı Ekinci isimli bir kadınla görüştüğünü evlilik hayali kurduğunu anlattı.

1 yıldır görüştüğü Aslı'ya 1 milyon 400 bin TL para verdiğini söyleyen Okan bu kişiyle sadece telefonla konuştuğunu söyledi.

2022-2023 yılları arasında öğretmen olduğunu bildiği Aslı Ekinci isimli kadın, İhtiyacının olduğunu söyleyip sık sık Okan'dan para istiyor. Paraları da ev sahibine gönderdiğini açıklayan Okan, sadece uygulama üzerinden yazışıyor. Elinde sadece ev sahibi Murat Kandemir'in telefon numarası olan Okan, şoke eden gerçekle yüzleşiyor.

SEVGİLİSİ ERKEK ÇIKTI

"Kolay güvenen bir insan değilim. Hipnoz gibi oldum. Sağlıklı düşünemedim.Bana adam gibi adamsın diyordu." diyen ve Murat Kandemir'e paraları gönderen Okan'ın görüştüğü kişinin aslında erkek olduğu ortaya çıktı. Aslı Ekinci ismini ve başkasının fotoğrafını kullandığı öğrenildi.

Yayına bağlanan Murat Kandemir "Aslı Ekinci benim arkadaşım. Sanal platformdan bir yazışma oldu. Aslı diye biri yok. Yazışmaları yapan benim" sözleriyle canlı yayında itiraf etti. Bir erkek olarak kadın gibi davranıp kandırdığını söyledi. "Okan'a göre Aslı var. Kadın gibi ben yazıştım." dedi. Esra Erol, Murat Kandemir'le ilgili ihbarlar geldiğini aktardı.

FOTOĞRAFTAKİ KADIN ORTAYA ÇIKTI!

Fotoğrafı kullanılan gerçek kişi yayına bağlanarak "Nasıl böyle bir şey olabilir. Fotoğrafımı nereden aldınız? Size dava açacağım. İsmim farklı sadece fotoğrafım kullanıldı." dedi ve ailecek şok geçirdiklerini söyledi.