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"Kadına Yönelik Şiddet" ele alındı

BİLECİK HABERLERİ  | 25.11.2020 12:06 | Son Güncelleme

Bilecik’in Osmaneli ilçesinde "Kadına yönelik şiddet" temalı toplantı yapılarak kadına şiddet ele alındı.Osmaneli Kaymakamı Yüksel Ünal, Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Koordinasyon Toplantısı kaymakamlık toplantı salonunda gerçekleştirildi.Toplantıda konuşan Kaymakam Yüksel Ünal, bugünün Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü olduğunu hatırlatarak, "Kadına yönelik şiddetin önlenmesi için bu toplantıları yaparak hem çalışmalarımızı değerlendiriyor, hem de önümüze bir yol haritası çiziyoruz.

Bilecik’in Osmaneli ilçesinde "Kadına yönelik şiddet" temalı toplantı yapılarak kadına şiddet ele alındı.
Osmaneli Kaymakamı Yüksel Ünal, Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Koordinasyon Toplantısı kaymakamlık toplantı salonunda gerçekleştirildi.
Toplantıda konuşan Kaymakam Yüksel Ünal, bugünün Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü olduğunu hatırlatarak, "Kadına yönelik şiddetin önlenmesi için bu toplantıları yaparak hem çalışmalarımızı değerlendiriyor, hem de önümüze bir yol haritası çiziyoruz. Bu konunun hem kanuni hem ahlaki yönden sıkı takipçisiyiz. Şiddetin her türlüsü kötüdür. İnsanlık barış, kardeşlik ve huzur istiyorsa, cennetin kokusunu istiyorsa, cennet kimin ayaklarının altındaysa ona olması gereken saygıyı, hürmeti göstermek durumunda. Kadına şiddetle alakalı ilçede bulunan bütün kurumların ortak hareketle gerekli çalışmaları yapacağını, kadın erkek eşitliği bilincini toplumda oluşturacağız" dedi.
Osmaneli İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Rehber Öğretmeni Emrah Ulutaş’ın yapmış olduğu sunum ile yapılan toplantıya, İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Eyüp Uzun, İlçe Emniyet Müdürlüğü Şehit Kamil Cambaz Karakol Amiri Yılmaz Türk, Milli Eğitim Müdürü Erhan Döş ve diğer kurum müdürleri katıldı.
Toplantıya katılan kurul üyelerine slayt gösterisi ile bilgilendirme yapıldıktan sonra toplantı sona erdi.

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