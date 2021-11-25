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Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü

25.11.2021 14:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

AK Parti Kadın Kolları, Artvin, Rize, Giresun, Trabzon ve Ordu'da basın açıklaması yaptı

ARTVİN (AA) - AK Parti Artvin, Rize, Giresun, Trabzon ve Ordu İl Kadın Kolları Başkanlıkları, "25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü"nde şiddetle mücadele çağrısında bulundu.

Artvin'de AK Parti İl Başkanlığı toplantı salonunda gerçekleştirilen açıklamaya katılan partililer, "Kadın Erkek Biriz Birlikte Güçleneceğiz","Haddini Aşma Öfkeye Yenik Düşme", "Sevgi Şifadır", "Kadın Güçlenirse Toplum Güçlenir" yazılı dövizler açtı.

Burada basın açıklamasın okuyan AK Parti Kadın Kolları İl Başkanı Sonnur Şahin, kadına yönelik şiddetin sadece Türkiye'de değil, tüm dünyada büyük bir sorun olduğunu söyledi.

AK Parti’nin, kurulduğu ilk günden itibaren kadına yönelik şiddetle mücadelede reform niteliğinde adımlar attığını belirten Şahin, sözlerini şöyle sürdürdü:

"2004 yılında anayasada pozitif ayrımcılık ilkesini düzenledik. 2005 yılında Türk Ceza Kanununda yaptığımız değişiklik ile 'töre nedeniyle' ifadesini ekleyerek, töre cinayeti faillerine en yüksek cezaları getirdik. Medeni Kanun, İş Kanunu'nda yaptığımız düzenlemelerle kadını güçlendiren politikalar ve uygulamalarla yolumuza devam ettik. 81 ilde ŞÖNİM'leri kurduk. KADES, elektronik kelepçe, ALO 183 çağrı hattı, bakanlıklar arası koordinasyonun güçlendirilmesi, eğitimler, eylem planları ile topyekun mücadele kararlılığımız artarak devam ediyor."

Şahin, kadına yönelik şiddet konusunun, üzerinden siyaset yapılmayacak kadar hassas ve insani bir konu olduğunu vurgulayarak, "Şiddet uygulayana, şiddete taraf olana, şiddet üzerinden siyaset yapana, mobbing ve sözlü şiddet uygulayana, şiddeti olumlayan zihniyete karşı kadın-erkek omuz omuza mücadelemizi sürdüreceğiz." dedi.

​​​​​​​- Rize

AK Parti Rize İl Kadın Kolları Başkanı Sema Yağcıtekin, il başkanlığında yaptığı basın açıklamasında, kadına yönelik şiddetin, yalnızca kadın oldukları için uygulanan veya kadınları etkileyen, kadının insan hakları ihlaline yol açan her türlü tutum ve davranış olduğunu belirtti.

Yağcıtekin, "Bizim medeniyetimiz kadın, erkek, çocuk her bir insana ve tüm yaratılmışlara muhabbeti ve sevgiyi esas alan bir medeniyettir. Biz şiddet kimden gelirse gelsin, kime karşı yapılırsa yapılsın, fiziksel ve psikolojik her türlüsüyle mücadelede kararlıyız." dedi.

- Giresun

Giresun'da ise AK Parti İl Kadın Kolları Başkanı Berrin Aydın, parti binasında basın açıklaması yaptı.

Aydın, şiddetin kimden gelirse gelsin, kime karşı yapılırsa yapılsın, fiziksel, psikolojik her türlüsüyle mücadelede kararlı olduklarını vurgulayarak, "Genel Başkanımız, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın ve kıymetli Hanımefendinin de önemle vurguladıkları gibi kadına şiddet, insanlığa ihanettir. AK Parti teşkilatları olarak, her adımımızda bu bilinçle hareket ediyor, her fırsatta dile getiriyoruz. Tek bir kadına yönelik şiddete daha tahammülümüz yok." dedi.

- Trabzon

AK Parti Trabzon Kadın Kolları Başkanlığınca Atatürk Alanı'nda yapılan basın açıklamasına katılan kadınlar, çeşitli dövizleri taşıdı.

İl Kadın Kolları Başkanı Meryem Sürmen, yaptığı açıklamada, şiddetin sadece Türkiye'nin değil, tüm dünyanın sorunu olduğunu söyledi.

Sürmen, AK Parti olarak kuruldukları ilk günden itibaren kadına yönelik şiddetle mücadelede reform niteliğinde adımlar attıklarını belirterek, "2002 yılında yola çıkarken kılavuz edindiğimiz seçim beyannamemizden itibaren, kadına yönelik şiddetle mücadelede kararlılığımızı ifade ettik." dedi.

Basın açıklamasına Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, AK Parti Genel Merkez Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Ayşe Sula Köseoğlu, İl Başkanı Sezgin Mumcu ve teşkilat mensupları da katıldı.

Öte yandan AK Parti Trabzon Kadın Kolları, Çarşıbaşı ilçesinde 9 yıl önce evlenirken gelinlik giymeyen Saime Köksal'ın hayalini "Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü"nde gerçekleştirdi.

Meryem Sürmen ve beraberindekiler, 2 çocuk annesi Köksal'ı kuaföre götürerek, stüdyoda da hatıra fotoğrafı çektirdi.

Sürmen, AA muhabirine, "Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü"nde farklı bir projeye imza atmak amacıyla gelinlik giymeden evlenen Köksal'a güzel bir sürpriz yaptıklarını söyledi.

Köksal'a güzel bir anı bırakmayı amaçladıklarını dile getiren Sürmen, "Teşkilat mensubu olarak birinci vazifemiz insanların hayatına dokunmaktır." ifadesini kullandı.

Duygularını anlatırken gözyaşlarına hakim olamayan Saime Köksal ise maddi imkansızlıktan dolayı yıllarca hayalini kurduğu gelinliği giymenin mutluluğunu yaşadığını kaydetti.

- Ordu

Ordu'da da AK Parti İl Kadın Kolları Başkanlığı tarafından parti binasında basın toplantısı gerçekleştirildi.

AK Parti İl Kadın Kolları Sivil Toplum ve Halkla İlişkiler Başkanı Ecem Kara, 2002 yılında yola çıkarken kılavuz edindikleri seçim beyannamelerinden itibaren kadına yönelik şiddetle mücadelede kararlılıklarını ifade ettiklerini söyledi.

Kara, attıkları tüm adımların, kadına yönelik şiddet konusundaki kararlılıklarının en iyi göstergesi olduğunu vurgulayarak, "25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü'nde bir kez daha tüm gücümüzle haykırıyoruz ki şiddet uygulayana, şiddete taraf olana, şiddet üzerinden siyaset yapana, mobbing ve sözlü şiddet uygulayana, şiddeti olumlayan zihniyete karşı kadın erkek omuz omuza mücadelemizi sürdüreceğiz." dedi.

Basın açıklamasına, AK Parti İl Başkanı Halit Tomakin, AK Parti İl Kadın Kolları Başkanı Ayşegül Baysal ve partililer katıldı.

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