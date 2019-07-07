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Kadınlar Avrupa Basketbol Şampiyonasını İspanya kazandı

BASKETBOL HABERLERİ  | 07.07.2019 23:18 | Son Güncelleme

İspanya, 2019 Avrupa Kadınlar Basketbol Şampiyonası final maçında Fransa'yı 86-66 mağlup ederek şampiyon oldu!

Kadınlar Avrupa Basketbol Şampiyonasını İspanya kazandı

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