Kadınlar Basketbol Süper Ligi’nde şampiyon Fenerbahçe!

Fenerbahçe Alagöz Holding, ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi play-off final serisi üçüncü maçında ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi'ni 82-56 yendi. Serinin ilk iki maçında rakibini deplasmanda 75-68 ve 83-76 yenen sarı-lacivertliler, final serisinde durumu 3-0'a taşıyarak 17. kez şampiyonluğunu ilan etti.

BU SEZONKİ İKİNCİ KUPA

Sarı-lacivertli takım, FIBA Kadınlar Avrupa Ligi şampiyonluğunun ardından bu sezonki ikinci kupasını müzesine götürmeyi de başardı.

Karşılaşmayı, Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Başkanı Hidayet Türkoğlu, TBF Başkan Vekili Ömer Onan, Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, kulübün genel sekreteri Burak Kızılhan ile yöneticiler Kemal Danabaş, Simla Türker Bayazıt, Sertaç Komsuoğlu ve Ruşen Çetin yerinde takip etti.

Karşılaşmaya iyi başlayan Fenerbahçe Alagöz Holding, ilk 5 dakikasını 16-8 üstün geçtiği ilk periyodu 24-19 üstün tamamladı.

İkinci çeyreğe sert savunmayla başlayan sarı-lacivertliler, 12. dakikada farkı çift hanelere çıkardı: 29-19. Hücumda etkili performansını sürdüren Fenerbahçe Alagöz Holding, 17. dakikada farkı 18 sayıya (42-24) kadar taşırken soyunma odasına da 44-29 önde gitti.

Karşılıklı basketlerle başlayan ikinci yarıda Fenerbahçe Alagöz Holding, 25. dakikada farkı 21 sayıya kadar yükseltti: 55-34. Savunma sertliğini artıran konuk ekip, 8-0'lık seri yakaladı ve 28. dakikada skor 55-42'ye geldi. Mola dönüşü toparlanan sarı-lacivertliler, final periyoduna 61-46 üstün girdi.

Final periyodunda rakibinin farkı kapatmasına müsaade etmeyen Fenerbahçe Alagöz Holding, parkeden 82-56 galip ayrıldı.

