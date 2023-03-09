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Kadınlar derbisinde Fenerbahçe, Galatasaray'ı devirdi!

09.03.2023 20:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 21. haftası Fenerbahçe Alagöz Holding - Galatasaray Çağdaş Faktoring derbisine sahne oldu. Ahmet Cömert Spor Salonu'nda oynanan müsabaka, sarı - lacivertlilerin 80-62'lik üstünlüğüyle sonuçlandı.

Kadınlar derbisinde Fenerbahçe, Galatasaray'ı devirdi!

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 21. haftasındaki derbide Fenerbahçe Alagöz Holding, deplasmanda Galatasaray Çağdaş Faktoring'i 80-62 yendi.

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Konuk takım Fenerbahçe, müsabakaya Merve, Olcay, Meesseman ve Mackenzie'nin basketleriyle 8-0'lık seriyle başladı. İlk 2,5 dakikada skor üretemeyen sarı-kırmızılılar ise Işıl, Nacickaite ve McCovan'ın elinden gelen basketlerle 5. dakikada farkı 2 sayıya (8-10) indirdi. Galatasaray, karşılıklı basketlerle devam eden müsabakada çeyreğin bitimine 26 saniye kala 24-23 öne geçti. Ancak bitime 3 saniye kala Şerife Alperi ile pota altından basket bulan Fenerbahçe, çeyreği 25-24 önde kapattı.

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İkinci periyoda da iyi başlayan sarı-lacivertliler, 15. dakikayı 36-31 üstün geçti. Dengeli geçen müsabakanın devre arasına da konuk ekip 40-36 önde girdi.

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Mücadelenin üçüncü çeyreğinde net bir üstünlük kuran taraf olmadı. Karşılıklı basketlerle devam eden mücadelenin 25. dakikasını Fenerbahçe Alagöz Holding 47-45 önde geçti. Sonrasında oyun üstünlüğünü de alan sarı-lacivertliler, 3. çeyreği 10 sayı farkla 61-51 önde bitirdi.

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Maçın 39. dakikasında farkı 19 sayıya (59-78) kadar çıkaran Fenerbahçe, parkeden de 80-62 galip ayrıldı.

Müsabakaya bençten dahil olan Şerife Alperi Onar, 22 sayıyla maçın en skorer oyuncusu oldu. Sarı-lacivertlilerde Mackenzie ise 20 sayı ve 10 ribauntla galibiyette önemli rol aldı.

Galatasaray'da Nacickaite'nin 18 sayı, Stevens'ın 16 sayı ve McCovan'ın 14 sayı, 12 ribaundluk performansı mağlubiyeti önlemeye yetmedi.

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Sarı-lacivertliler, ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'ndeki galibiyet serisini 7 maça çıkardı. Fenerbahçe, derbiyi kazanarak ligdeki galibiyet sayısını 18'e yükseltti.

Ligdeki 9 maçlık galibiyet serisi hafta başında sona eren sarı-kırmızılılar ise üst üste 2. karşılaşmayı kaybetti. Galatasaray, 21. hafta sonunda 5. kez mağlup oldu.

İki takım arasında sezonun ilk yarısında oynanan maçı da 80-72 kazanan Fenerbahçe Alagöz Holding, ikili averajda rakibine üstünlük kurdu.

Salon: Ahmet Cömert

Hakemler: Fatih Arslanoğlu, Turgut Işık, Alper Gökçebel

Galatasaray Çağdaş Faktoring: Işıl Alben 8, Pelin Derya Bilgiç 2, Nacickaite 18, Stevens 16, McCovan 14, Pulvere 2, Meltem Yıldızhan 2

Fenerbahçe Alagöz Holding: Olcay Çakır Turgut 6, Mackenzie 20, McBride 14, Merve Aydın 2, Meesseman 14, Manlolya Kurtulmuş 2, Selin Rachel Gül, Şerife Alperi Onar 22, Stokes, Elif İstanbulluoğlu

1. Periyot: 24-25

Devre: 36-40

3. Periyot: 51-61

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