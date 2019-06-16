Kadınlar Dünya Kupası'nda İsveç ve ABD, son 16'da

Fransa'nın ev sahipliğinde bu yıl 8'incisi düzenlenen turnuvanın 10. gününde, F Grubu'nun ikinci karşılaşmaları tamamlandı.
Tayland'ı 5-1 yenen İsveç ve Şili'yi 3-0 mağlup eden ABD, 6'şar puana ulaşarak son 16 turuna kalmayı garantiledi.
7 Temmuz'da sona erecek şampiyonada, 24 takım 6 grupta mücadele ediyor. Gruplarını ilk 2 sırada tamamlayanlar ile en iyi 4 grup üçüncüsü, son 16 turuna yükselecek.
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