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Kadınlar Dünya Kupası'nda İsveç ve ABD, son 16'da

FUTBOL HABERLERİ  | 16.06.2019 22:33 | Son Güncelleme

FIFA Kadınlar Dünya Kupası'nın F Grubu'nda İsveç, Tayland'ı 5-1, ABD ise Şili'yi 3-0 yendi.

Kadınlar Dünya Kupası'nda İsveç ve ABD, son 16'da

Fransa'nın ev sahipliğinde bu yıl 8'incisi düzenlenen turnuvanın 10. gününde, F Grubu'nun ikinci karşılaşmaları tamamlandı.

Tayland'ı 5-1 yenen İsveç ve Şili'yi 3-0 mağlup eden ABD, 6'şar puana ulaşarak son 16 turuna kalmayı garantiledi.

7 Temmuz'da sona erecek şampiyonada, 24 takım 6 grupta mücadele ediyor. Gruplarını ilk 2 sırada tamamlayanlar ile en iyi 4 grup üçüncüsü, son 16 turuna yükselecek.

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Anahtar Kelimeler:
Kadınlar Dünya Kupası İsveç 5 - 1 Tayland

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