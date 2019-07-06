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Kadınlar Dünya Kupası'nda üçüncülük İsveç'in

DÜNYA KUPASI - SLİDER HABERLERİ  | 06.07.2019 20:41 | Son Güncelleme

FIFA Kadınlar Dünya Kupası'nda İngiltere'yi 2-1 yenen İsveç, turnuvayı üçüncü olarak tamamladı.

Kadınlar Dünya Kupası'nda üçüncülük İsveç'in

Fransa'nın ev sahipliğinde 8'incisi düzenlenen kupanın üçüncülük maçında, İngiltere ile İsveç karşılaştı.

İsveç'e galibiyeti getiren golleri 11. dakikada Kosovare Asllani ve 22. dakikada Sofia Jacobsson kaydetti. İngiltere'nin tek golünü 31. dakikada Francesca Kirby attı.

İsveç, 1991 ve 2011 yıllarının ardından turnuvada üçüncü kez bronz madalya kazandı. Kupanın finalinde ABD ile Hollanda, yarın TSİ 18.00'de karşı karşıya gelecek.

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Anahtar Kelimeler:
Kadınlar Dünya Kupası İngiltere - İsveç

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