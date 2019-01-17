Kadınlar mı acıyı daha çok hissediyor erkekler mi?

McGill ve Toronto üniversitelerinden bir grup araştırmacı, daha önce yaşanan bir acı tekrar tecrübe edildiğinde, erkeklerin kadınlara göre daha fazla endişeli ve stresli olduklarını kanıtladı.

Araştırma ekibine göre, erkekler yaşadıkları eski bir acıyı daha iyi hatırlıyor ve bundan kaynaklanan stres acıya karşı hassasiyetin artmasına sebep oluyor.

Kadınlar ise, daha önce yaşadıkları acıyı erkeklerden farklı hatırlıyor ve acı deneyimi karşısında daha soğukkanlı kalabiliyor.

FARE VE İNSANLARDA AYNI SONUÇ ÇIKTI!

Araştırmacılar, önce farelerde daha sonra da insanlar üzerinde gerçekleştirdikleri farklı deneyler ile bu ilginç sonucu elde etti.

Deney kapsamında, 18 ila 40 yaşındaki erkek ve kadın deneklere bazı zorlayıcı egzersizler yaptırıldı. Denekler üzerinde belli ölçüde ağrı yapması beklenen bu egzersizler, ertesi gün aynı kişilere tekrar ettirildi.

Hem fareler hem insanlar üzerinde aynı sonuçlara varıldı. Erkekler, kadınlara göre yaşadıkları acıyı çok daha yüksek düzeyde algıladı.

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