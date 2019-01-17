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Kadınlar mı acıyı daha çok hissediyor erkekler mi?

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İLGİNÇ HABERLER  | 17.01.2019 10:32 | Son Güncelleme

Euronews'in haberine göre Kanada'da bilim insanları farklı yaş grupları üzerinde gerçekleştirdiği deneyler sonucu, kadınların erkeklere kıyasla aynı derecedeki acıyı daha az hissettiklerini tespit etti.

Kadınlar mı acıyı daha çok hissediyor erkekler mi?

McGill ve Toronto üniversitelerinden bir grup araştırmacı, daha önce yaşanan bir acı tekrar tecrübe edildiğinde, erkeklerin kadınlara göre daha fazla endişeli ve stresli olduklarını kanıtladı.

Araştırma ekibine göre, erkekler yaşadıkları eski bir acıyı daha iyi hatırlıyor ve bundan kaynaklanan stres acıya karşı hassasiyetin artmasına sebep oluyor.

Kadınlar ise, daha önce yaşadıkları acıyı erkeklerden farklı hatırlıyor ve acı deneyimi karşısında daha soğukkanlı kalabiliyor.

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FARE VE İNSANLARDA AYNI SONUÇ ÇIKTI!

Araştırmacılar, önce farelerde daha sonra da insanlar üzerinde gerçekleştirdikleri farklı deneyler ile bu ilginç sonucu elde etti.

Deney kapsamında, 18 ila 40 yaşındaki erkek ve kadın deneklere bazı zorlayıcı egzersizler yaptırıldı. Denekler üzerinde belli ölçüde ağrı yapması beklenen bu egzersizler, ertesi gün aynı kişilere tekrar ettirildi.

Hem fareler hem insanlar üzerinde aynı sonuçlara varıldı. Erkekler, kadınlara göre yaşadıkları acıyı çok daha yüksek düzeyde algıladı.

'BUNUN ŞİMDİLİK BİLİMSEL BİR AÇIKLAMASI YOK'

McGill Üniversitesi Psikoloji Profesörü Jeffrey Mogil, "Deneylerin belirttiği acının, bir önceki güne göre artış göstermiş olması beklenen bir durum, fakat cinsiyetler arasında oluşan bu dengesizlik şaşırtıcı" diye konuştu.

Araştırmacılar, kadınların erkelere göre acıyı daha az hatırlaması konusuna bilimsel bir açıklama getiremedi.

Bazı kişiler, kadınların doğum sancısını unutması gerektiği için böyle bir kabiliyete sahip olduklarını iddia etse de, Mogil bu hipotezin henüz bilimsel bir dayanağının olmadığını ifade ediyor.

Elde edilen bu sonuçlar, özellikle tıp dünyası için büyük önem arz ediyor. Bilim insanları, bu verilerin kronik ağrı tedavilerine önemli katkıda bulunabileceği ve yeni yöntemlere ışık tutacağını savunuyor.

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kadın erkek acı eşiği Ağrı

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