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Kadınlar özledikleri kurslara yeniden kavuştu

28.01.2021 15:40 | Son Güncelleme:
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Şahinbey Belediyesi’ne bağlı Mimar Sinan Gençlik Merkezi’nde el sanatları, giyim kursu ve iğne oyası kurslarında eğitim alan kadınlar tesislerde korona virüs tedbirleri çerçevesinde yeninden eğitim verilmesinden dolayı büyük mutluluk duyduklarını ifade ettiler.Şahinbey Belediyesi’ne bağlı Mimar Sinan Gençlik Merkezi’nde verilen el sanatları giyim ve iğne oyası kurslarına gelen kadınlar aldıkları eğitim ile aile bütçelerine de katkıda bulunuyorlar.

Şahinbey Belediyesi’ne bağlı Mimar Sinan Gençlik Merkezi’nde el sanatları, giyim kursu ve iğne oyası kurslarında eğitim alan kadınlar tesislerde korona virüs tedbirleri çerçevesinde yeninden eğitim verilmesinden dolayı büyük mutluluk duyduklarını ifade ettiler.
Şahinbey Belediyesi’ne bağlı Mimar Sinan Gençlik Merkezi’nde verilen el sanatları giyim ve iğne oyası kurslarına gelen kadınlar aldıkları eğitim ile aile bütçelerine de katkıda bulunuyorlar. Düzenlenen kurslarda maske, mesafe ve hijyen kurallarına hassasiyetle dikkat ediliyor.
“Aile bütçemize katkıda bulunuyoruz”
Mimar Sinan Gençlik Merkezi’nde giyim kursu ve iğne oyası kurslarına eğitim alan kadınlar tesislerde verilen kursların hayatlarını değiştirdiğini belirterek, “Koronavirüs nedeniyle uzun süre evlerimize kapandık. Bu süre boyunca daha önce eğitim aldığımız kurslardan kopmadık. Hocalarımızla telefon üzerinden irtibatımızı koruduk ve takıldığımız noktalarda onlardan her zaman destek aldık. Bu kurslar bizim için çok önemli. Kadınlar için hem yeni bir çevre hem de yeni bir uğraş oluyor. Bu kurslar bizleri ayrıca psikolojik olarak tedavi ediyor. Kursların bizlere faydası sadece bunlarla da sınırlı değil. Ayrıca öğrendiğimiz el sanatları, giyim ve iğne oyası eğitimleri ile kendi aile bütçemize de katkıda bulunuyoruz. Başkanımız Mehmet Tahmazoğlu sayesinde böyle bir tesise sahip olduk. Bayanlar için bulunmaz bir nimet. Kendisine ve ekibine teşekkür ediyoruz” diye konuştular.

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