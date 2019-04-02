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Kadınlara 'çıplak fotomontaj' tehdidi! Samsun'da mide bulandıran olay

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YAŞAM  | 02.04.2019 14:48 | Son Güncelleme

Samsun’da sosyal medya üzerinden kadınlara şantaj yaptığı iddia edilen şahıs buluşma yerinde polis tarafından kovalamaca sonucu yakalandı ve mahkemece tutuklandı.

Kadınlara 'çıplak fotomontaj' tehdidi! Samsun'da mide bulandıran olay

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Gazi Devlet Hastanesi önünde meydana geldi. İddiaya göre, E.Ç.(29) adlı şahsın sosyal medya üzerinden bayanlara mesaj atıp arkadaşlık istediğinde bulunduğu, kabul etmeyen ya da engelleyen kadınların hesaplarındaki profil fotoğraflarını alıp çıplak kadın fotoğraflarına fotomontaj yaparak hesap açmakla tehdit ettiği ve buluşma teklifinde bulunduğu ihbarı üzerine polis ekipleri harekete geçti.

BULUŞMAYA GELİNCE ENSELENDİ

Samsun Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri olayın mağduru G.S.(31) adlı kadının şikayetçi olması üzerine kadın ile hastane önünde buluşmaya gelen E.Ç., siber polisinin kovalamacası sonucu yakalanarak gözaltına alındı. Kovalamaca anı ise güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

TUTUKLANDI

Polisteki sorgusu tamamlanan E.Ç., bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren E.Ç. mahmece tutuklananarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderildi.

İHA

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Anahtar Kelimeler:
Samsun sosyal medya şantaj taciz cinsel istismar

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