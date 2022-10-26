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Kadınlara Mahsus filminin çekimleri sürüyor! Şebnem Sönmez, Ceyda Düvenci, Aslı Tandoğan ile Müjde Uzman başrollerde

26.10.2022 23:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yönetmenliğini Serdar Akar'ın üstlendiği, Limit Yapım imzalı "Kadınlara Mahsus" adlı sinema filminin çekimleri İstanbul Polonezköy'de devam ediyor. Filmin başrollerinde Şebnem Sönmez, Ceyda Düvenci, Aslı Tandoğan ile Müjde Uzman da (solda) yer alıyor. Kadınlara Mahsus filmi 3 Mart 2023'te vizyona girecek.

Kadınlara Mahsus filminin çekimleri sürüyor! Şebnem Sönmez, Ceyda Düvenci, Aslı Tandoğan ile Müjde Uzman başrollerde

Senaryosunu Nergis Otluoğlu Akoğlu'nun yazdığı filmin başrollerinde Melisa Aslı Pamuk, Şebnem Sönmez, Başak Parlak, Ceyda Düvenci, Aslı Tandoğan, Elifcan Ongurlar, Müjde Uzman ve Merve Çağıran yer alıyor.

Filmde ayrıca Ertan Saban, Nami Esatgil, Yurdaer Okur ve Halil İbrahim Yılmaz rol alıyor. Açıklamada görüşlerine yer verilen oyuncu Melisa Aslı Pamuk, "Keyifli bir hikayemiz var. Bir psikoloğu canlandırıyorum. Ekipte çok kadın olduğundan, projenin başında oyuncularla aramızda bir uyuşmazlık, bir gıcıklık olur mu diye korkmuştum ama çok sevdik birbirimizi." ifadelerini kullandı.

Merve Çağıran, filmde bir öğretmeni canlandırdığını, Başak Parlak ise blogger rolünü oynadığını aktardı.

Müjde Uzman, "Dramdan adeta içimizin kıyıldığı bugünlerde daha çok güçlü kadın dayanışması ve birbirine tutunmanın ön planda olduğu bir film yapıyoruz. Birbirimizi çok sevdik oyuncular olarak. Ben filmde bir anneyi oynuyorum. Patavatsız ama açık yürekli bir kadın." açıklamasını yaptı.

Aslı Tandoğan da "Kadınların bastırılması gibi birçok konuyu anlatacağız. Ceyda (Düvenci) ile daha önce çalışmıştım, tekrar onunla bir araya gelmekten çok mutluyum. Varlıklı bir ailenin kızına hayat veriyorum." değerlendirmesinde bulundu.

"BU FİLMDE YER ALMA SEBEBİM..."

Ceyda Düvenci ise şunları kaydetti:

"Bu filmde yer alma sebebim, senaryoda yer alan 'Kadın kadının kurdu değil, yurdudur.' sözü oldu. Demet karakterini oynamayı bu söz sayesinde kabul ettim. Filmde avukatım ama sevgisiz büyümüş ve sevgiyi görmediği için eşine şiddet gösteren bir kadını canlandırıyorum. Oyuncu arkadaşlarımızla harika bir uyum yakaladık ve hepimiz birbirimize çok iyi geliyoruz."

Gelecek yıl 3 Mart'ta vizyona girmesi planlanan "Kadınlara Mahsus" filmi, kişisel dönüşüm kampında bir araya gelen 7 kadının öyküsünü beyazperdeye taşıyacak.

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Ceyda Düvenci Şebnem Sönmez kadınları

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