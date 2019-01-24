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Kadınların kendilerine bile itiraf edemediği bazı kirli alışkanlıkları

zeynep.ok zeynep.ok
MİZAH  | 24.01.2019 15:33 | Son Güncelleme

Bazı zaman ve durumlarda tiksinmenize rağmen belli şeyleri yapmak zorunda kalabilirsiniz ya da farkında olmadan yaparsınız...

Kadınlar ortamlarda "yok ben asla yapmam" dediği bir takım şeyleri aslında ne yazık ki yapıyor...

İşte kadınların çoğu zaman itiraf edemediği ama yaptığı 11 pis alışkanlık...

'Ben yapmam' diyen kadın yalan söyler

Duş almak yerine parfüm banyosu yapmak -ya da bir yerlere yetişemeyip yapmak zorunda kalmak...-
Tırnak içi pisliğini temizlemek, sağa sola atmak...
Daha önce giyilen bir kıyafeti koklayıp ertesi gün yine giymek...
Duş almak yerine yalnızca kahkülleri yıkamak...
Göğüs arasına kaçan fındık, fıstık, mısır ve kırıntı gibi çeşitleri şeyleri alıp ağza geri atmak...
Duşta dökülen saçları toplayıp duvara yapıştırmak...
Yatağın içinde yemek yemek...
Duş alırken kalçaların arasında kalan saç tellerini toplamak...
Aynı sütyeni günlerce belki aylarca hiç yıkamadan giymek...
Erkeklerden bile sesli geğirmek...
Ve evet sona geldik... En en kabul edilmeyeni olacaktır elbette; duşta ciş yapmak...
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