Kadir Doğulu'dan bomba Burak Özçivit açıklaması

Kadir Doğulu arasının açık olduğu bilinen Burak Özçivit ile ilgili konuştu. Oyuncu Kadir Doğulu, '40' isimli programda yıllardır merak edilen bir konuya açıklık getirdi. Doğulu, yıllar önce aynı dizide rol aldığı ve ardından da yine eşi Neslihan Atagül'le başrolü paylaşan Burak Özçivit'le arasının neden açıldığını anlattı.

‘Biz arkadaş olamayız’ diye devam eden Doğulu, bomba açıklamalara imza attı.

2016'daki düğünlerine Özçivit ile eşi Fahriye Evcen'i davet etmediklerini söyleyen Kadir Doğulu, Özçivit hakkındaki şu sözleriyle bir polemiği başlattı:

"Sanıyorlar ki yediğimiz içtiğimiz ayrı gitmiyor. Halbuki o başka meşrepte adam! Burak'la çalıştım, çok sevdim, mert bir adam. Belki de Türkiye'nin en güzel adamlarından bir tanesi... Şahane vasıfları da var; ama meşrepimiz birbirimize uygun değil! Biz dost, arkadaş olamayız."

'BURAK FUTBOL SEVİYOR'

Doğulu, şaşkınlık yaratan sözlerini sürdürdü: "Bir araya geldiğimizde azami saygı gösteriyoruz. Kırgınlık yaratacak hiçbir kelamımız olmadı, çok kibar bir çocuktur Burak. Ama biz dost olmadık, olamadık. Çünkü biz başka meşreplerdeyiz. O futboldan hoşlanıyor ben hoşlanmıyorum, bu da bir araya geldiğinde konuşulacak şeylerin azlığını gösteriyor."