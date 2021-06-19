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Kadir Doğulu'dan Neslihan Atagül itirafı!

19.06.2021 09:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aşkın Tarifi dizisinin başrol oyuncuları Kadir Doğulu ve Serra Arıtürk, önceki gün Nişantaşı’nda görüntülendi. Set arasında yemek molası veren oyunculardan Kadir Doğulu, gazetecilerin sorularını yanıtladı. Neslihan Atagül ile evli olan Kadir Doğulu, özel yaşantısı hakkında konuştu.

Kadir Doğulu'dan Neslihan Atagül itirafı!

Diziyle ilgili konuşan Kadir Doğulu, “Dizide çok daha meşakkatli, denenmeye değer yemekler yapıyoruz. Burada patates falan yedik. Bir oyuncu olarak sette işimizi layıkıyla yapmaya çalışıyoruz. Tatmin olan ekibin bir kısmıyız. Reyting kısmı da kanalı ve yapımcıyı ilgilendiriyor.” dedi.

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Dizide bir şefi canlandıran Kadir Doğulu, karakteri için “Neşeli olması biraz bana benziyor. O da Güneyli olmamdan kaynaklanıyor sanırım.” yorumunda bulundu.

"MUTFAĞIN PATRONU NESLİHAN"

Kadir Doğulu, evde mutfak işlerinden eşi Neslihan Atagül’ün sorumlu olduğun belirterek şöyle konuştu: “Evde mutfak Neslihan’dan soruluyor. Ben de arada bir girip bir şeyler yapıyorum. Mutfakta değişik şeyler denemeyi seviyorum. Mutfakta patron Neslihan.”

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Anahtar Kelimeler:
Kadir Doğulu Neslihan Atagül
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