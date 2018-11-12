Kadir Doğulu'nun yeni dizisi Vuslat'a Payitaht Abdülhamid'den sürpriz transfer!

'Hatice Sultan' karakterine hayat verdiği TRT'nin Payitaht Abdülhamid dizisinden ayrılan ünlü oyuncu Gözde Kaya'nın yeni projesi belli oldu.
Geçen yıllarda Çilek Kokusu dizisindeki performansıyla da dikkatleri üzerine çeken oyuncu, yine TRT'de ekrana gelecek 'Vuslat' dizisinin kadrosuna katıldı. Kaya, çekimleri başlayan dizide Kadir Doğulu'nun kızkardeşi 'Sultan Korkmazer' rolüyle seyirci karşısına çıkacak.
Yapımcılığını A23 Medya adına Uğur Veli ile Raif İnan'ın üstlendiği "Vuslat" dizisinin başrollerinde Kadir Doğulu, Devrim Özkan, Mehmet Özgür yer alacak.Yapımını A23 Medya yapımcılığını Uğur Veli ile Raif İnan'ın üstlendiği Vuslat dizisi; 'İyi insan' olmak için çıkılan 'aşk yolculuğu'nun serüvenleri üzerine kurgulanmış olan ve insani kavramlardan başlayarak, derinleşen bir yapıyı konu alıyor.
Leyla ile Mecnun, Kerem ile Aslı gibi imkansız aşkların hikayelerinden ilham alan dizinin hikayesi ve senaryosu da Betül Yağsağan’a ait.
Dizinin yönetmen koltuğunda ise son yıllarda önemli projelerde yer alan, elde ettiği başarılar ile kısa sürede sektörde aranan bir yönetmen olan Murat Onbul yer alıyor.
VUSLAT DİZİSİNDE HANGİ OYUNCULAR ROL ALIYOR?
AZİZ KORKMAZER :KADİR DOĞULU
FERİDE ÇAĞLAR :DEVRİM ÖZKAN
SALİH KOLUBER (SALİH BABA) :MEHMET ÖZGÜR
KEREM SALTUK :ÜMİT KANTARCILAR
HASİBE ÇAĞLAR :GAMZE SÜNER ATAY
FAİK ÇAĞLAR :MURAT KARASU
FIRAT ÇAĞLAR :BARAN BÖLÜKBAŞI
CEYLAN ÇAĞLAR :SERRA PİRİNÇ
TAHSİN KORKMAZER :OSMAN ALKAŞ
PERİHAN KORKMAZER :NURHAN ÖZENEN
SULTAN KORKMAZER :GÖZDE KAYA
MECZUP ABDULLAH :ERDEM AKAKÇE
NECMİ SATIRCI (ÇAKAL NECMİ) :ÖZCAN VARAYLI
MADAM ANETA :HİKMET KÖRMÜKÇÜ
GÜLTEN ŞAHİN :SENNUR NOGAYLAR
NEHİR DEREN :PELİN ULUKSAR
SEVİM DİLBAZ ŞEYLA HALİS
SÜLEYMAN DİLBAZ :VEYSEL DİKER
TEKİN SARP GÖNENÇ MEHMET EMİN KADIHAN
YALÇIN KAYA MERT KARABULUT
ALTAN ÖZTÜRK : BARIŞ KIŞLAK
EMİNE DİLBAZ : BAŞAK KAYA
ALAMET AHMET (AHMET HANİF) :DOĞUKAN TÖNGEL
CAN ÇAĞLAR :MEHMET HALİL ÇELİK
BERRİN ŞANSLI :İPEK MUŞTU
SEVDA ŞAHİN :ELİF ÖZKUL
FARUK ŞAHİN :ALİ ÇİÇEK
YAPIM : A23 MEDYA
YAPIMCILAR :UĞUR VELİ / RAİF İNAN
İDARİ YAPIMCI :ECE BEYTER
YÖNETMEN :MURAT ONBUL
SENARYO :BETÜL YAĞSAĞAN
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