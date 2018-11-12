MAGAZİN

Kadir Doğulu'nun yeni dizisi Vuslat'a Payitaht Abdülhamid'den sürpriz transfer!

DİZİ HABERLERİ  | 12.11.2018 03:07 | Son Güncelleme

Kadir Doğulu'nun yeni dizisi Vuslat'a Payitaht Abdülhamid dizisinden ayrılan oyuncu Gözde Kaya da katıldı. Gözde Kaya Vuslat dizisinde hangi rolde oynayacak? İşte Vuslat dizisi oyuncu kadrosu ve konusu.

Kadir Doğulu'nun yeni dizisi Vuslat'a Payitaht Abdülhamid'den sürpriz transfer!

'Hatice Sultan' karakterine hayat verdiği TRT'nin Payitaht Abdülhamid dizisinden ayrılan ünlü oyuncu Gözde Kaya'nın yeni projesi belli oldu.

Geçen yıllarda Çilek Kokusu dizisindeki performansıyla da dikkatleri üzerine çeken oyuncu, yine TRT'de ekrana gelecek 'Vuslat' dizisinin kadrosuna katıldı. Kaya, çekimleri başlayan dizide Kadir Doğulu'nun kızkardeşi 'Sultan Korkmazer' rolüyle seyirci karşısına çıkacak.

gözde kaya

Yapımcılığını A23 Medya adına Uğur Veli ile Raif İnan'ın üstlendiği "Vuslat" dizisinin başrollerinde Kadir Doğulu, Devrim Özkan, Mehmet Özgür yer alacak.Yapımını A23 Medya yapımcılığını Uğur Veli ile Raif İnan'ın üstlendiği Vuslat dizisi; 'İyi insan' olmak için çıkılan 'aşk yolculuğu'nun serüvenleri üzerine kurgulanmış olan ve insani kavramlardan başlayarak, derinleşen bir yapıyı konu alıyor.

Leyla ile Mecnun, Kerem ile Aslı gibi imkansız aşkların hikayelerinden ilham alan dizinin hikayesi ve senaryosu da Betül Yağsağan’a ait.

Dizinin yönetmen koltuğunda ise son yıllarda önemli projelerde yer alan, elde ettiği başarılar ile kısa sürede sektörde aranan bir yönetmen olan Murat Onbul yer alıyor.

VUSLAT DİZİSİNDE HANGİ OYUNCULAR ROL ALIYOR?
AZİZ KORKMAZER :KADİR DOĞULU
FERİDE ÇAĞLAR :DEVRİM ÖZKAN
SALİH KOLUBER (SALİH BABA) :MEHMET ÖZGÜR
KEREM SALTUK :ÜMİT KANTARCILAR
HASİBE ÇAĞLAR :GAMZE SÜNER ATAY
FAİK ÇAĞLAR :MURAT KARASU
FIRAT ÇAĞLAR :BARAN BÖLÜKBAŞI
CEYLAN ÇAĞLAR :SERRA PİRİNÇ
TAHSİN KORKMAZER :OSMAN ALKAŞ
PERİHAN KORKMAZER :NURHAN ÖZENEN
SULTAN KORKMAZER :GÖZDE KAYA
MECZUP ABDULLAH :ERDEM AKAKÇE
NECMİ SATIRCI (ÇAKAL NECMİ) :ÖZCAN VARAYLI
MADAM ANETA :HİKMET KÖRMÜKÇÜ
GÜLTEN ŞAHİN :SENNUR NOGAYLAR
NEHİR DEREN :PELİN ULUKSAR
SEVİM DİLBAZ ŞEYLA HALİS
SÜLEYMAN DİLBAZ :VEYSEL DİKER
TEKİN SARP GÖNENÇ MEHMET EMİN KADIHAN
YALÇIN KAYA MERT KARABULUT
ALTAN ÖZTÜRK : BARIŞ KIŞLAK
EMİNE DİLBAZ : BAŞAK KAYA
ALAMET AHMET (AHMET HANİF) :DOĞUKAN TÖNGEL
CAN ÇAĞLAR :MEHMET HALİL ÇELİK
BERRİN ŞANSLI :İPEK MUŞTU
SEVDA ŞAHİN :ELİF ÖZKUL
FARUK ŞAHİN :ALİ ÇİÇEK

YAPIM : A23 MEDYA
YAPIMCILAR :UĞUR VELİ / RAİF İNAN
İDARİ YAPIMCI :ECE BEYTER
YÖNETMEN :MURAT ONBUL
SENARYO :BETÜL YAĞSAĞAN

PARTNERÜniformanın ardındaki dünyalarÜniformanın ardındaki dünyalar
Yasak Elma'da Ender'den Halit'e 'babalık' şoku! 'Gerçekten babası sen misin?' Yasak Elma 22. bölüm yeni fragmanı izle!Yasak Elma'da Ender'den Halit'e 'babalık' şoku! 'Gerçekten babası sen misin?' Yasak Elma 22. bölüm yeni fragmanı izle!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
vuslat dizisi konusu vuslat dizisi vuslat trt 1 kadir doğulu gözde kaya

En Çok Okunan Haberler

Kendisini mutlu edecek erkeğe servet verecek! Tek şartı var

Kendisini mutlu edecek erkeğe servet verecek! Tek şartı var

Meteoroloji uyardı! Kar yağışı kapıda

Meteoroloji uyardı! Kar yağışı kapıda

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde uçak düştü iddiası! Ekipler harekete geçti

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde uçak düştü iddiası! Ekipler harekete geçti

Şanlıurfa'da Suriyeli mitingi! Binlerce kişi...

Şanlıurfa'da Suriyeli mitingi! Binlerce kişi...

Melih Gökçek'e soruşturma! Sürpriz gelişme

Melih Gökçek'e soruşturma! Sürpriz gelişme

Ankara Kızılay metro durağında intihar!

Ankara Kızılay metro durağında intihar!

İlginizi Çekebilir

İstanbullu Gelin'de Süreyya Ülfet'in büyük sırrını ve gizli odasını öğrendi! İstanbullu Gelin 62. yeni bölüm fragmanı izle!

İstanbullu Gelin'de Süreyya Ülfet'in büyük sırrını ve gizli odasını öğrendi! İstanbullu Gelin 62. yeni bölüm fragmanı izle!

Yasak Elma'da Alihan Taşdemir ölüyor mu? Onur Tuna ayrılıyor mu? Yasak Elma 22. yeni bölüm fragmanı izle!

Yasak Elma'da Alihan Taşdemir ölüyor mu? Onur Tuna ayrılıyor mu? Yasak Elma 22. yeni bölüm fragmanı izle!

Kadın'da Şirin'e büyük darbe! 'Babamın sevgilisi ama kocamla yattı' Kadın dizisi 39. yeni bölüm fragmanı izle!

Kadın'da Şirin'e büyük darbe! 'Babamın sevgilisi ama kocamla yattı' Kadın dizisi 39. yeni bölüm fragmanı izle!

İki erkekle yatağa girmek istemedi! Kalemini kırdılar

İki erkekle yatağa girmek istemedi! Kalemini kırdılar

Ufak Tefek Cinayetler'de Arzu öldü mü? Tülin Özen ayrıldı mı? Ufak Tefek Cinayetler 39. son bölüm final sahnesi izle

Ufak Tefek Cinayetler'de Arzu öldü mü? Tülin Özen ayrıldı mı? Ufak Tefek Cinayetler 39. son bölüm final sahnesi izle

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Yasak Elma'da Ender'den Halit'e 'babalık' şoku! 'Gerçekten babası sen misin?' Yasak Elma 22. bölüm yeni fragmanı izle!

Yasak Elma'da Ender'den Halit'e 'babalık' şoku! 'Gerçekten babası sen misin?' Yasak Elma 22. bölüm yeni fragmanı izle!

Kızım 9. bölümden iki yeni fragman yayınlandı! Hasta olan kızı Öykü'nün yazdıkları Demir'i gözyaşlarına boğdu!

Kızım 9. bölümden iki yeni fragman yayınlandı! Hasta olan kızı Öykü'nün yazdıkları Demir'i gözyaşlarına boğdu!

Savaşçı 53. son bölümde Haydar Yüzbaşı'ya ne oldu? Kılıç Timi tuzağa düştü! (Savaşçı 54. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?)

Savaşçı 53. son bölümde Haydar Yüzbaşı'ya ne oldu? Kılıç Timi tuzağa düştü! (Savaşçı 54. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?)

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da hain Tipi mi? Bilgi sızdıran Tipi ölüyor mu? EDHO 115. yeni bölüm fragmanı yayınlandı!

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da hain Tipi mi? Bilgi sızdıran Tipi ölüyor mu? EDHO 115. yeni bölüm fragmanı yayınlandı!

Ufak Tefek Cinayetler'de Tülin Özen'in yerine Meryem Uzerli mi geliyor?

Ufak Tefek Cinayetler'de Tülin Özen'in yerine Meryem Uzerli mi geliyor?

Ufak Tefek Cinayetler'de Arzu'nun katili Kerim Adil Sağlam mı? Mehmet kimi öldürdü? Ufak Tefek Cinayetler 41. Bölüm 2. Fragman

Ufak Tefek Cinayetler'de Arzu'nun katili Kerim Adil Sağlam mı? Mehmet kimi öldürdü? Ufak Tefek Cinayetler 41. Bölüm 2. Fragman

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.