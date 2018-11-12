Kadir Doğulu'nun yeni dizisi Vuslat'a Payitaht Abdülhamid'den sürpriz transfer!

'Hatice Sultan' karakterine hayat verdiği TRT'nin Payitaht Abdülhamid dizisinden ayrılan ünlü oyuncu Gözde Kaya'nın yeni projesi belli oldu.

Geçen yıllarda Çilek Kokusu dizisindeki performansıyla da dikkatleri üzerine çeken oyuncu, yine TRT'de ekrana gelecek 'Vuslat' dizisinin kadrosuna katıldı. Kaya, çekimleri başlayan dizide Kadir Doğulu'nun kızkardeşi 'Sultan Korkmazer' rolüyle seyirci karşısına çıkacak.

Yapımcılığını A23 Medya adına Uğur Veli ile Raif İnan'ın üstlendiği "Vuslat" dizisinin başrollerinde Kadir Doğulu, Devrim Özkan, Mehmet Özgür yer alacak.Yapımını A23 Medya yapımcılığını Uğur Veli ile Raif İnan'ın üstlendiği Vuslat dizisi; 'İyi insan' olmak için çıkılan 'aşk yolculuğu'nun serüvenleri üzerine kurgulanmış olan ve insani kavramlardan başlayarak, derinleşen bir yapıyı konu alıyor.

Leyla ile Mecnun, Kerem ile Aslı gibi imkansız aşkların hikayelerinden ilham alan dizinin hikayesi ve senaryosu da Betül Yağsağan’a ait.

Dizinin yönetmen koltuğunda ise son yıllarda önemli projelerde yer alan, elde ettiği başarılar ile kısa sürede sektörde aranan bir yönetmen olan Murat Onbul yer alıyor.