Kadir Doğulu'nun yeni dizisi Vuslat'ın oyuncu kadrosu belli oldu! Vuslat dizisi hangi kanalda yayınlanacak?

Yapımcılığını A23 Medya adına Uğur Veli ile Raif İnan'ın üstlendiği "Vuslat" dizisinin başrollerinde Kadir Doğulu ile Devrim Özkan yer alacak.Yapımını A23 Medya yapımcılığını Uğur Veli ile Raif İnan'ın üstlendiği Vuslat dizisi; 'İyi insan' olmak için çıkılan 'aşk yolculuğu'nun serüvenleri üzerine kurgulanmış olan ve insani kavramlardan başlayarak, derinleşen bir yapıyı konu alıyor.

Leyla ile Mecnun, Kerem ile Aslı gibi imkansız aşkların hikayelerinden ilham alan dizinin hikayesi ve senaryosu da Betül Yağsağan’a ait.

Dizinin yönetmen koltuğunda ise son yıllarda önemli projelerde yer alan, elde ettiği başarılar ile kısa sürede sektörde aranan bir yönetmen olan Murat Onbul yer alıyor.

Çekimlerine bugün başlanılan, konusu ve oyuncu kadrosuyla çokça konuşulan ve merak uyandıran dizinin başrollerini ise Kadir Doğulu, Devrim Özkan ve Mehmet Özgür paylaşıyor.

VUSLAT DİZİSİNDE HANGİ OYUNCULAR ROL ALIYOR?

AZİZ KORKMAZER :KADİR DOĞULU

FERİDE ÇAĞLAR :DEVRİM ÖZKAN

SALİH KOLUBER (SALİH BABA) :MEHMET ÖZGÜR

KEREM SALTUK :ÜMİT KANTARCILAR

HASİBE ÇAĞLAR :GAMZE SÜNER ATAY

FAİK ÇAĞLAR :MURAT KARASU

FIRAT ÇAĞLAR :BARAN BÖLÜKBAŞI

CEYLAN ÇAĞLAR :SERRA PİRİNÇ

TAHSİN KORKMAZER :OSMAN ALKAŞ

PERİHAN KORKMAZER :NURHAN ÖZENEN

SULTAN KORKMAZER :GÖZDE KAYA

MECZUP ABDULLAH :ERDEM AKAKÇE

NECMİ SATIRCI (ÇAKAL NECMİ) :ÖZCAN VARAYLI

MADAM ANETA :HİKMET KÖRMÜKÇÜ

GÜLTEN ŞAHİN :SENNUR NOGAYLAR

NEHİR DEREN :PELİN ULUKSAR

SEVİM DİLBAZ ŞEYLA HALİS

SÜLEYMAN DİLBAZ :VEYSEL DİKER

TEKİN SARP GÖNENÇ MEHMET EMİN KADIHAN

YALÇIN KAYA MERT KARABULUT

ALTAN ÖZTÜRK : BARIŞ KIŞLAK

EMİNE DİLBAZ : BAŞAK KAYA

ALAMET AHMET (AHMET HANİF) :DOĞUKAN TÖNGEL

CAN ÇAĞLAR :MEHMET HALİL ÇELİK

BERRİN ŞANSLI :İPEK MUŞTU

SEVDA ŞAHİN :ELİF ÖZKUL

FARUK ŞAHİN :ALİ ÇİÇEK

YAPIM : A23 MEDYA

YAPIMCILAR :UĞUR VELİ / RAİF İNAN

İDARİ YAPIMCI :ECE BEYTER

YÖNETMEN :MURAT ONBUL

SENARYO :BETÜL YAĞSAĞAN



